O Serviço Social do Comércio (Sesc) Jundiaí opera em horário de feriado nesta sexta-feira (1°), das 10h às 19h. E atrações não vão faltar para este feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Dentre os destaques da programação, a Área de Convivência recebe o cantor e compositor Dô du Kvaco no show ‘O Samba é Alegria’. A partir das 17h30, o artista apresenta uma proposta que equilibra o samba contemporâneo com o vínculo das rodas de raiz.

No sábado (2) o palco do teatro recebe a Cisne Negro Cia. de Dança. O espetáculo ‘INSTAR + Que Tal o Impossível?’, com coreografia de Jorge Garcia, utiliza a música de Itamar Assumpção como base para explorar a teatralidade e o som da metrópole paulistana.

O encerramento do final de semana acontece no domingo (3) e fica por conta do quarteto Balanço de Varanda no projeto ‘Todo Domingo um Som’. O grupo, formado por Stella Ramos (voz), Rafael Cabello (sanfona), Cássio Soares (percussão) e Gabriel Nanni (contrabaixo), presta uma homenagem afetiva a Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro, dois pilares do samba nacional.



O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

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