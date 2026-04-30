O Serviço Social do Comércio (Sesc) Jundiaí opera em horário de feriado nesta sexta-feira (1°), das 10h às 19h. E atrações não vão faltar para este feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Dentre os destaques da programação, a Área de Convivência recebe o cantor e compositor Dô du Kvaco no show ‘O Samba é Alegria’. A partir das 17h30, o artista apresenta uma proposta que equilibra o samba contemporâneo com o vínculo das rodas de raiz.
No sábado (2) o palco do teatro recebe a Cisne Negro Cia. de Dança. O espetáculo ‘INSTAR + Que Tal o Impossível?’, com coreografia de Jorge Garcia, utiliza a música de Itamar Assumpção como base para explorar a teatralidade e o som da metrópole paulistana.
O encerramento do final de semana acontece no domingo (3) e fica por conta do quarteto Balanço de Varanda no projeto ‘Todo Domingo um Som’. O grupo, formado por Stella Ramos (voz), Rafael Cabello (sanfona), Cássio Soares (percussão) e Gabriel Nanni (contrabaixo), presta uma homenagem afetiva a Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro, dois pilares do samba nacional.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Show
Dô du Kvaco
“O Samba é Alegria“
Data: 1/5
Horário: 17h30 às 18h45
Local: Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito”
Espetáculo de dança
‘INSTAR + Que Tal o Impossível?’, com Cisne Negro Cia. de Dança
Data: 2/5
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Show
Balanço de Varanda
Data: 3/5
Horário: 17h30 às 18h45
Local: Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito!