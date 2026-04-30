01 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Sesc recebe espetáculo de dança e shows no feriado prolongado

Por Da redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Reginaldo Azevedo
O Sesc opera em horário de feriado nesta sexta-feira (1°)
O Sesc opera em horário de feriado nesta sexta-feira (1°)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) Jundiaí opera em horário de feriado nesta sexta-feira (1°), das 10h às 19h. E atrações não vão faltar para este feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Dentre os destaques da programação, a Área de Convivência recebe o cantor e compositor Dô du Kvaco no show ‘O Samba é Alegria’. A partir das 17h30, o artista apresenta uma proposta que equilibra o samba contemporâneo com o vínculo das rodas de raiz.

No sábado (2) o palco do teatro recebe a Cisne Negro Cia. de Dança. O espetáculo ‘INSTAR + Que Tal o Impossível?’, com coreografia de Jorge Garcia, utiliza a música de Itamar Assumpção como base para explorar a teatralidade e o som da metrópole paulistana.

O encerramento do final de semana acontece no domingo (3) e fica por conta do quarteto Balanço de Varanda no projeto ‘Todo Domingo um Som’. O grupo, formado por Stella Ramos (voz), Rafael Cabello (sanfona), Cássio Soares (percussão) e Gabriel Nanni (contrabaixo), presta uma homenagem afetiva a Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro, dois pilares do samba nacional.
 
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço

Show  
Dô du Kvaco 
“O Samba é Alegria“ 
Data: 1/5
Horário: 17h30 às 18h45
Local: Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito”

Espetáculo de dança  
‘INSTAR + Que Tal o Impossível?’, com Cisne Negro Cia. de Dança  
Data: 2/5
Horário: 19h
Local: Teatro do Sesc
Evento pago – ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc 

Show  
Balanço de Varanda
Data: 3/5
Horário: 17h30 às 18h45
Local: Área de Convivência do Sesc
Evento gratuito!

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