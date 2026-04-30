Vai pegar estrada ainda nesta quinta-feira (30) para curtir o feriado do Dia do Trabalhador? De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o horário de pico teve início às 16h e deve durar até 20h. Algumas rodovias da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e dos principais corredores que dão acesso ao litoral de São Paulo registram maior movimento no início desta noite, saída de feriadão.

Sitema Anhanguera-Bandeirantes tem pontos de congestionamento devido a acidentes e excesso de veículos. Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, também registram pontos de tráfego lento e congestionado.

Confira abaixo:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em São Paulo, na pista Expressa - KM inicial: 19 / KM final: 26;

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Campinas na pista Expressa - Km inicial: 94 / KM final: 96;

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):

Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego parcialmente congestionado na alura de Campinas devido a acidente - Km inicial: 129 / Km final: 132.

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):

Pista sentido Leste com tráfego congestionado em Jundiaí na pista Expressa. km inicial: 64 / km final: 62.

Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):

Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.

Rodoanel Mário Covas (SP-021):

Sentido Bandeirantes - Tráfego flui normalmente, sem anormalidade;

Sentido litoral – Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.

Rodovia dos Imigrantes (SP 160):

Sentido litoral - Tráfego lento entre os Kms 32 e KM 43 por excesso de veículos;

Sentido litoral – Tráfego lento entre os Kms 47 e Km 49 por excesso de veículos.

Rodovia Anchieta (SP 150):

Sentido litoral - Tráfego congestionado do Km 33 ao Km 42 por excesso de veículos;

Sentido litoral - Tráfego congestionado do Km 54 ao Km 56 por excesso de veículos.

Fernão Dias (BR-381):