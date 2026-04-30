Vai pegar estrada ainda nesta quinta-feira (30) para curtir o feriado do Dia do Trabalhador? De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o horário de pico teve início às 16h e deve durar até 20h. Algumas rodovias da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e dos principais corredores que dão acesso ao litoral de São Paulo registram maior movimento no início desta noite, saída de feriadão.
Sitema Anhanguera-Bandeirantes tem pontos de congestionamento devido a acidentes e excesso de veículos. Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral, também registram pontos de tráfego lento e congestionado.
Confira abaixo:
Rodovia Anhanguera (SP-330):
- Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em São Paulo, na pista Expressa - KM inicial: 19 / KM final: 26;
- Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego congestionado em Campinas na pista Expressa - Km inicial: 94 / KM final: 96;
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):
- Pista sentido Norte (Capital - Interior) com tráfego parcialmente congestionado na alura de Campinas devido a acidente - Km inicial: 129 / Km final: 132.
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300):
- Pista sentido Leste com tráfego congestionado em Jundiaí na pista Expressa. km inicial: 64 / km final: 62.
Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330):
- Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.
Rodoanel Mário Covas (SP-021):
- Sentido Bandeirantes - Tráfego flui normalmente, sem anormalidade;
- Sentido litoral – Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.
Rodovia dos Imigrantes (SP 160):
- Sentido litoral - Tráfego lento entre os Kms 32 e KM 43 por excesso de veículos;
- Sentido litoral – Tráfego lento entre os Kms 47 e Km 49 por excesso de veículos.
Rodovia Anchieta (SP 150):
- Sentido litoral - Tráfego congestionado do Km 33 ao Km 42 por excesso de veículos;
- Sentido litoral - Tráfego congestionado do Km 54 ao Km 56 por excesso de veículos.
Fernão Dias (BR-381):
Sentido Minas São Paulo, até o aeroporto de Guarulhos - Tráfego flui normalmente, sem anormalidade.
Orientação
A Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem transitar pelas rodovias que cortam o Estado de São Paulo no horário de pico nos próximos dias. Caso não seja possível, a recomendação é para que a atenção seja redobrada e que a paciência seja ainda maior com intuito de se evitar acidentes e problemas de ordem maior no trânsito.