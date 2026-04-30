Uma palestra educativa sobre segurança e saúde no trabalho realizada nessa quarta-feira (29) no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Jundiaí encerrou as atividades da campanha ‘Abril Verde’, que tem como foco a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador.

A palestra denominada ‘Juntos pela redução de mortes por doenças e acidentes do trabalho’ foi ministrada pelo coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Jundiaí, André Mestriner. “Eventos como este são fundamentais porque fortalecem a prevenção e incentivam mudanças no dia a dia. Reduzir acidentes e agravos não depende de uma única ação, mas de um esforço contínuo, coletivo e integrado”, pontua André.

Também participaram do evento como palestrantes o coordenador do departamento de higiene e segurança do Ciesp Jundiaí, Sandoval Lucio, e o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Jundiaí, do Daniel Ortigosa. “Tanto o empregado quanto o empregador têm um papel fundamental na prevenção contra acidentes e óbitos, e é preciso identificar onde estão as falhas”, apontou Sandoval. “O INSS atua para amparar o trabalhador que já está acidentado, ou que veio a óbito, e esses benefícios são importantes. Mas antes que o caso se torne um agravo, a prevenção é essencial, e por isso a importância do trabalho do Cerest”, complementou Daniel.

Prevenção em foco