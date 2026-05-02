Do ponto de vista da saúde e da longevidade, especialmente após os 50 anos, existe um fator central que ainda é subestimado, apesar de ser um dos mais poderosos reguladores do organismo humano. Não é a proteína. Não é a creatina. Não é um suplemento caro ou difícil de encontrar. É o melhor “suplemento” do mundo: o sono.

Muito se fala sobre suplementação e estratégias para melhorar a qualidade de vida. Tudo isso tem seu valor, mas existe algo que está acima de qualquer intervenção isolada. O sono é o melhor “suplemento” do mundo porque é o único processo biológico capaz de reparar, restaurar e otimizar praticamente todas as funções do corpo e do cérebro ao mesmo tempo. Enquanto suplementos oferecem ferramentas, o sono é o próprio processo de construção e manutenção da vida.

Durante o sono profundo ocorre a liberação do hormônio do crescimento, essencial para a reparação dos tecidos e manutenção da massa muscular. É também nesse período que a síntese proteica acontece de forma mais eficiente. Ou seja, não adianta investir em uma boa ingestão de proteínas se o sono não acompanha, pois é durante a noite que o corpo realmente utiliza esses nutrientes. Quando dormimos mal, há aumento do cortisol e redução de hormônios anabólicos, favorecendo perda muscular, acúmulo de gordura e aceleração do envelhecimento.

O sono também é essencial para a reposição de energia. Durante a noite, o organismo restaura os estoques de glicogênio muscular, preparando o corpo para o dia seguinte. Para pessoas acima dos 50 anos, essa recuperação adequada é fundamental para preservar autonomia, disposição e capacidade funcional.

Mas os benefícios vão além do físico. O cérebro depende profundamente do sono. É durante a noite que ocorre a consolidação da memória, o processamento das informações do dia e a organização das conexões neurais. Dormir bem melhora o foco, a clareza mental e a tomada de decisões. Nenhum estimulante consegue substituir esse efeito.

Outro ponto importante é o sistema glinfático, um mecanismo de limpeza do cérebro.

Durante o sono, ele remove substâncias tóxicas acumuladas ao longo do dia, como proteínas associadas a doenças neurodegenerativas. Em outras palavras, dormir bem ajuda a proteger o cérebro contra o envelhecimento e reduzir riscos como o Alzheimer.

O sono também regula o metabolismo e o sistema imunológico. Hormônios que controlam

fome e saciedade são diretamente influenciados pela qualidade do sono. Noites mal dormidas aumentam o apetite, principalmente por alimentos ricos em açúcar, dificultando o controle do peso. Além disso, durante o sono, o sistema imunológico produz substâncias

essenciais para combater infecções e inflamações.

Alguns suplementos podem ter seu papel, como a creatina, que pode ajudar parcialmente

em situações de privação de sono. Mas isso não substitui o básico. Nenhum suplemento compensa um sono ruim.

A verdade é simples: não adianta investir em produtos se o sono não estiver em dia. O sono é a base da saúde, da performance e da longevidade. Para quem passou dos 50 anos, priorizar o sono é investir em qualidade de vida, independência e vitalidade. Dormir bem não é apenas descansar. É regenerar, proteger e prolongar a vida. Muita saúde a todos.

Liciana Rossi é especialista em coluna e treinamento corretivo, pioneira do método ELDOA no Brasil