Caro leitor, a adolescência é uma fase complicada. Cheia de desafios, ela é tomada por uma avalanche de emoções, sentimentos, dúvidas, inseguranças, enfim, questões que deixam essa nova fase da vida desafiadora e muito, muito confusa.

Imaginem uma montanha russa com o seu sobe e desce...um minuto está lá em cima e no outro minuto, está em baixo. Essa é a cabeça do adolescente: uma luta diária para se manter estável na escola, obediente em casa, ser aceito pelos colegas e estar bem apresentável para o sexo oposto.

Isso, sem contar com as pressões internas que os adolescentes enfrentam para se encaixar, muitas vezes, dentro da sua própria família. E o Bullying? Sim, este também faz parte da vida de muitos adolescentes.

Enfim, embora muitos adultos os chamem de forma depreciativa de aborrecentes e muitas famílias acham que eles devem se comportar e ter a maturidade de um adulto, os adolescentes não não possuem o emocional amadurecido o suficiente para enfrentar a complexidade da vida.

Muitos pais querem que o filho adolescente, se for o mais velho, cuide do irmão mais novo, deixando - lhe a responsabilidade de cuidar de uma criança para eles trabalharem. Como Psicopedagoga e Neuropsicopedagoga, eu converso com diversos adolescentes e identifico que, embora estejam cercados de amigos, ainda assim , a solidão está presente na vida de muitos.

Muitos pais, involuntariamente, acabam sufocando o seu adolescente com cobranças demasiadas: escolher o corte do cabelo, escolher a roupa, obrigá-lo a conversar com quem o adolescente não quer, criticá - lo a todo o instante, mas o que muitos pais fazem e que se tornou muito "comum" , é falar mal do filho para os outros. Independente se é na presença do adolescente ou não, falar mal do adolescente até para pessoas estranhas, é uma mania infeliz de alguns pais.

Ainda neste contexto, há famílias que querem que o adolescente siga a formação que eles seguiram. Há famílias que depreciam o adolescente por apresentar gostos diferentes dos seus. Caro leitor, é importante entender que o adolescente ainda precisa de carinho, atenção, direcionamento, respeito e empatia.

Lembre-se que o adolescente reflete tudo o que foi observado durante toda a infância. Por isso, é importante que a infância do filho seja levada com o máximo de cuidado. Todo o adulto teve uma infância e o seu caminhar vai depender de como foi a sua infância.

Há casos de adolescentes que cometem crimes, atrocidades, porém, não vou me aprofundar neste assunto . O meu objetivo hoje é conscientizá - los de que, embora os adolescentes apresentem comportamentos que , muitas vezes, são imprudentes, irresponsáveis etc. é preciso ter calma e paciência para lidar com uma montanha russa de emoções.

E para finalizar, é importante que a família, os amigos, a escola fiquem atentos aos comportamentos silenciosos. Muitos adolescentes passam por quadros de depressão e pensamentos suicidas que podem ser trabalhados com carinho, amor, empatia e terapia.

A adolescência é uma nova fase. É a fase que está inserida entre a saída da infância e o início da vida adulta. Esta fase tão complexa precisa ser levada a sério por todos, pois envolve mais do que nunca, a saúde mental deste adolescente. Pense nisso!

Micéia Izidoro é Psicopedagoga Clínica e Institucional e Neuropsicopedagoga Clínica, pós- graduada em ABA e estudante de Neuropsicanálise