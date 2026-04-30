01 de maio de 2026
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BUSCAS

Maria das Graças está desaparecida há mais de duas semanas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um boletim de ocorrência foi registrado e as buscas foram iniciadas
Um boletim de ocorrência foi registrado e as buscas foram iniciadas

As forças de segurança de Cabreúva estão à procura de uma mulher de 64 anos que está desaparecida desde o último dia 15. Ela trabalha como caseira em um sítio localizado no bairro Nova Pinhal, onde foi vista pela última vez. A família pede ajuda para encontrá-la.

Segundo relato de um colega de trabalho à polícia, Maria das Graças Santos Ramos era responsável por apagar as luzes do sítio todas as manhãs. No dia do desaparecimento, porém, ao chegar para o expediente, ele percebeu algo fora do normal e acionou a Guarda Municipal.

Com apoio dos guardas, a porta da casa onde ela mora, dentro da propriedade, foi arrombada. A mulher não estava no local e, de acordo com as autoridades, não havia sinais aparentes de violência.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as buscas foram iniciadas, incluindo varreduras com cães farejadores em áreas de mata dentro e no entorno do sítio.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar Maria das Graças pode ser repassada pelos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque Denúncia).

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