As forças de segurança de Cabreúva estão à procura de uma mulher de 64 anos que está desaparecida desde o último dia 15. Ela trabalha como caseira em um sítio localizado no bairro Nova Pinhal, onde foi vista pela última vez. A família pede ajuda para encontrá-la.

Segundo relato de um colega de trabalho à polícia, Maria das Graças Santos Ramos era responsável por apagar as luzes do sítio todas as manhãs. No dia do desaparecimento, porém, ao chegar para o expediente, ele percebeu algo fora do normal e acionou a Guarda Municipal.

Com apoio dos guardas, a porta da casa onde ela mora, dentro da propriedade, foi arrombada. A mulher não estava no local e, de acordo com as autoridades, não havia sinais aparentes de violência.