O Departamento de Vigilâncias em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba alerta sobre a importância de se vacinar contra o sarampo principalmente se estiver nos planos comparecer à Copa do Mundo Fifa 2026, a partir de junho, já que os três países-sede estão enfrentando surtos da doença.
A medida é preventiva diante do risco de reintrodução do sarampo no território nacional, que mantém status livre da circulação endêmica, segundo Nota Técnica do Ministério da Saúde enviada a Itatiba. São recomendações para brasileiros que viajarão aos Estados Unidos, México e Canadá para acompanhar os jogos do mundial.
A vacinação contra o sarampo é a medida mais eficaz de proteção individual e coletiva. A dose é gratuita e está disponível nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.
Em Itatiba, pode ser aplicada nas unidades básicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (exceto feriados). Basta comparecer portando documento com foto e carteirinha de vacinação. Confira a recomendação:
- Menores de 1 ano (de 6 a 11 meses): 1 dose, no mínimo, 15 dias antes do embarque para ter tempo hábil da soroconversão (produção de anticorpos)
- De 1 ano a 29 anos: duas doses com intervalo de 30 dias. O ideal é que a 1ª dose seja, no mínimo, 45 dias antes da viagem, para a 2ª dose (30 dias depois) e restar os 15 dias para a soroconversão
- Adultos de 30 a 59 anos: uma dose, também 15 dias antes
Em situações em que a vacina não foi administrada no período ideal, ainda assim é recomendável que o viajante receba pelo menos uma dose antes de viajar, até mesmo no dia do embarque.
A recomendação se estende também àqueles que não forem para os países-sede, que devem conferir a carteirinha de vacinação e verificar se a dose de rotina contra o sarampo já foi aplicada. Manter a vacinação em dia é imprescindível para evitar a reintrodução do vírus no Estado.
Sintomas
O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo ar, e pode se espalhar rapidamente em ambientes com grande concentração de pessoas. O cenário internacional, aliado à existência de pessoas não vacinadas, aumenta o risco de casos importados e possíveis surtos no Brasil.
Viajantes devem se atentar a sintomas, como febre, manchas vermelhas na pele, coriza e conjuntivite durante ou após viagens internacionais, e procurar atendimento de saúde informando o histórico de deslocamento. Se apresentar sintomas, é recomendável o uso de máscara cirúrgica.
Casos nos países-sede
Nos três países-sede, o sarampo segue em circulação. O México registrou sete casos em 2024 e pulou para 6.152 casos em 2025 e já somava 1.190 em janeiro deste ano.
Nos Estados Unidos, o cenário também preocupa, com 2.144 casos registrados em 2025 e outros 721 em janeiro deste ano.
No último ano, o Canadá enfrentou um forte aumento nos casos de sarampo, com 5.062 registros. Em 2026, já são 124 casos, e a transmissão continua ativa.
O Brasil tem dois casos de sarampo, um em São Paulo (em criança que voltou de viagem da Bolívia) e outro no Rio de Janeiro. Após as notificações, foram adotadas medidas imediatas de investigação e vacinação de bloqueio na região. O Ministério da Saúde acompanhou a investigação de forma articulada com as secretarias municipal e estadual de saúde. Apesar dos registros, os casos não alteram o status do Brasil, que segue livre da circulação endêmica do sarampo.
Vigilâncias em Saúde
O Departamento de Vigilâncias em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba integra Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Programa de Combate à Dengue e Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE). O atendimento é na avenida da Saudade - 252, no Jardim Tereza, e pelo (11) 4524-6116.