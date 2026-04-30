O Departamento de Vigilâncias em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba alerta sobre a importância de se vacinar contra o sarampo principalmente se estiver nos planos comparecer à Copa do Mundo Fifa 2026, a partir de junho, já que os três países-sede estão enfrentando surtos da doença.

A medida é preventiva diante do risco de reintrodução do sarampo no território nacional, que mantém status livre da circulação endêmica, segundo Nota Técnica do Ministério da Saúde enviada a Itatiba. São recomendações para brasileiros que viajarão aos Estados Unidos, México e Canadá para acompanhar os jogos do mundial.

A vacinação contra o sarampo é a medida mais eficaz de proteção individual e coletiva. A dose é gratuita e está disponível nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.