Um homem alugou um apartamento no Centro de Jundiaí e levou um susto ao encontrar uma arma de fogo guardada nos fundos de um armário. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (29) e a Polícia Militar foi acionada.

Tão logo entrou no apartamento, na rua Vigário J J Rodrigues, o homem estava fazendo uma verificação e localizou uma arma guardada. Ele acionou a PM, que enviou uma equipe de Força Tática.

Foram localizados o revólver de calibre 38, 21 munições, coldre, manual e documento de registro da arma em nome do antigo proprietário do imóvel, já falecido.