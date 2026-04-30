01 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

Homem aluga apê e leva susto ao encontrar arma e munições

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs apreenderam o armamento
Os PMs apreenderam o armamento

Um homem alugou um apartamento no Centro de Jundiaí e levou um susto ao encontrar uma arma de fogo guardada nos fundos de um armário. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (29) e a Polícia Militar foi acionada.

Tão logo entrou no apartamento, na rua Vigário J J Rodrigues, o homem estava fazendo uma verificação e localizou uma arma guardada. Ele acionou a PM, que enviou uma equipe de Força Tática.

Foram localizados o revólver de calibre 38, 21 munições, coldre, manual e documento de registro da arma em nome do antigo proprietário do imóvel, já falecido.

A arma foi recolhida e apresentada no Plantão Policial.

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