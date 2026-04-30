Desde que as famosas canetas emagrecedoras chegaram ao mercado prometendo ‘milagres’ no processo de emagrecimento, muitas pessoas têm se interessado pelo produto, inclusive os receptadores que viram no produto uma fonte de renda. Com valor que pode chegar a R$ 1,5 mil, as canetas têm sido alvo de furtos nas farmácias. Apesar de não haver números oficiais quanto ao número de ocorrências desta natureza, em Jundiaí os estabelecimentos têm instalado barras de aço na calçada para evitar que os bandidos arrombem as portas.

Em março, uma farmácia no Almerinda Chaves foi assaltada. Segundo a proprietária que falou com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, o prejuízo foi de mais de R$ 5 mil, já que precisou fazer o conserto da porta. “ Como eu não comercializo as canetas emagrecedoras, eles levaram fraldas, micro-ondas e produtos de higiene, além do dinheiro que estava no caixa. Eles assaltam sem saber o que temos em estoque”, conta a proprietária que pediu sigilo de seu nome.

Após esta ocorrência, ela providenciou a instalação de barras de aço com concreto na frente de seu estabelecimento. “Os alarmes e as câmeras já não são suficientes para coibir este tipo de ação. Nós assistimos tudo pelas câmeras. Eles procuraram por produtos mais caros, mas acabaram levando apenas o que estava próximo a porta. A ação não durou mais que 10 minutos. Aconteceu durante a madrugada e estava tudo fechado.”

Relato