Desde que as famosas canetas emagrecedoras chegaram ao mercado prometendo ‘milagres’ no processo de emagrecimento, muitas pessoas têm se interessado pelo produto, inclusive os receptadores que viram no produto uma fonte de renda. Com valor que pode chegar a R$ 1,5 mil, as canetas têm sido alvo de furtos nas farmácias. Apesar de não haver números oficiais quanto ao número de ocorrências desta natureza, em Jundiaí os estabelecimentos têm instalado barras de aço na calçada para evitar que os bandidos arrombem as portas.
Em março, uma farmácia no Almerinda Chaves foi assaltada. Segundo a proprietária que falou com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, o prejuízo foi de mais de R$ 5 mil, já que precisou fazer o conserto da porta. “ Como eu não comercializo as canetas emagrecedoras, eles levaram fraldas, micro-ondas e produtos de higiene, além do dinheiro que estava no caixa. Eles assaltam sem saber o que temos em estoque”, conta a proprietária que pediu sigilo de seu nome.
Após esta ocorrência, ela providenciou a instalação de barras de aço com concreto na frente de seu estabelecimento. “Os alarmes e as câmeras já não são suficientes para coibir este tipo de ação. Nós assistimos tudo pelas câmeras. Eles procuraram por produtos mais caros, mas acabaram levando apenas o que estava próximo a porta. A ação não durou mais que 10 minutos. Aconteceu durante a madrugada e estava tudo fechado.”
Relato
Este tipo de ocorrência tem acontecido em vários bairros. Na região da Ponte São João, segundo relato de uma funcionária que trabalha há sete anos no estabelecimento, os furtos e assaltos têm sido constantes. A caneta emagrecedora tem sido o chamariz. “Aumentou bastante as ocorrências. Os bandidos são sempre muito ríspidos. Entram querendo saber onde ficam os medicamentos de geladeira e rendem toda a equipe”, afirma a jovem que sofreu três assaltos na farmácia em que trabalha.
Depois de recolher os medicamentos, dinheiro e itens de valor (perfumaria e cosméticos caros) eles trancam os funcionários no banheiro e levam a chave. “Para sair precisamos arrombar a porta chutando. Nos assaltos que eu estava presente, eram dois indivíduos, um ficava responsável de pegar todos os medicamentos de geladeira com um funcionário, enquanto o outro ia com outro funcionário em direção ao cofre para pegar o dinheiro, sempre apressados e colocando medo, apontando a arma e mostrando que estão armados”, afirma a funcionária que também pediu para não ser identificada.
Ação da polícia
A Secretaria da Segurança Pública informa que tem reforçado, de forma contínua, as ações de enfrentamento aos roubos de medicamentos e a crimes contra farmácias em todo o Estado de São Paulo.
As polícias Civil e Militar atuam de forma integrada no combate a roubos e furtos de medicamentos de alto custo, como as chamadas canetas emagrecedoras. Esse trabalho conjunto já resultou na prisão ou apreensão de aproximadamente 120 pessoas, além da recuperação de mais de R$ 1,3 milhão em medicamentos desta natureza.
Paralelamente, a Polícia Militar intensifica o policiamento preventivo em regiões estratégicas, com base na análise de indicadores criminais, promovendo ações de saturação e patrulhamento direcionado para inibir a ocorrência desses delitos.