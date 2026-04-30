O feriado de sexta-feira (1°) deverá ser de tempo firme e calorão em Jundiaí. A Defesa Civil Estadual afirma que o dia será de sol e temperatura na casa dos 30°. A previsão é de sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas devem variar entre 20° logo nas primeiras horas da manhã e 30° já no meio da tarde.

Previsão estendida

No sábado (2) o tempo firme deverá prevalecer. Rajadas de vento intensas deverão atingir Jundiaí, podendo variar entre 35 e 45 km/h. Diferente de sexta-feira, a manhã de sábado deverá ser mais fria, com mínima ficando na casa dos 17°nas primeiras horas.

Já no domingo (3) o clima sofrerá alterações, com céu nublado, chuva fraca a moderada e possibilidade de raios e ventos que podem chegar a 50 km/h. As temperaturas mínimas e máximas sofrerão queda, ficando entre 18° e 26°.