O feriado de sexta-feira (1°) deverá ser de tempo firme e calorão em Jundiaí. A Defesa Civil Estadual afirma que o dia será de sol e temperatura na casa dos 30°. A previsão é de sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas devem variar entre 20° logo nas primeiras horas da manhã e 30° já no meio da tarde.
Previsão estendida
No sábado (2) o tempo firme deverá prevalecer. Rajadas de vento intensas deverão atingir Jundiaí, podendo variar entre 35 e 45 km/h. Diferente de sexta-feira, a manhã de sábado deverá ser mais fria, com mínima ficando na casa dos 17°nas primeiras horas.
Já no domingo (3) o clima sofrerá alterações, com céu nublado, chuva fraca a moderada e possibilidade de raios e ventos que podem chegar a 50 km/h. As temperaturas mínimas e máximas sofrerão queda, ficando entre 18° e 26°.
Orientações
A recomendação da Defesa Civil é para que os dias de sol sejam aproveitados com segurança, mantendo a hidratação e o uso de protetor solar. No domingo, a atenção deve ser voltada à possibilidade da chuva seguida de ventos
Em caso de urgências
Em caso de urgências é necessário acionar os órgãos responsáveis por meio dos números abaixo:
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193.