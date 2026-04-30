01 de maio de 2026
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DE OLHO NO CLIMA

Feriado será de tempo firme e calorão em Jundiaí

Por Da redação | Defesa Civil
| Tempo de leitura: 1 min
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Calorão e tempo firme são previstos para sexta-feira (1°)
Calorão e tempo firme são previstos para sexta-feira (1°)

O feriado de sexta-feira (1°) deverá ser de tempo firme e calorão em Jundiaí. A Defesa Civil Estadual afirma que o dia será de sol e temperatura na casa dos 30°. A previsão é de sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas devem variar entre 20° logo nas primeiras horas da manhã e 30° já no meio da tarde.

Previsão estendida

No sábado (2) o tempo firme deverá prevalecer. Rajadas de vento intensas deverão atingir Jundiaí, podendo variar entre 35 e 45 km/h. Diferente de sexta-feira, a manhã de sábado deverá ser mais fria, com mínima ficando na casa dos 17°nas primeiras horas.

Já no domingo (3) o clima sofrerá alterações, com céu nublado, chuva fraca a moderada e possibilidade de raios e ventos que podem chegar a 50 km/h. As temperaturas mínimas e máximas sofrerão queda, ficando entre 18° e 26°.

Orientações

A recomendação da Defesa Civil é para que os dias de sol sejam aproveitados com segurança, mantendo a hidratação e o uso de protetor solar. No domingo, a atenção deve ser voltada à possibilidade da chuva seguida de ventos

Em caso de urgências

Em caso de urgências é necessário acionar os órgãos responsáveis por meio dos números abaixo:

Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193.

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