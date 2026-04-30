A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (30) a Operação Feriado – Dia do Trabalho 2026. O policiamento e o patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais até a próxima segunda-feira (4). A ação contará com reforço operacional em pontos estratégicos, ampliação do efetivo e emprego de viaturas em regime de visibilidade, visando a preservação de vidas, a fluidez do tráfego e a redução de sinistros.
O objetivo é reforçar a segurança viária. Entre eles:
- Fiscalização do consumo de álcool ao volante;
- Verificação das condições veiculares;
- Averiguação de uso do cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças;
- Uso indevido do celular ao volante;
- Motociclistas – mais vulneráveis nas estatísticas.
De acordo com a PRE, a operação marca também o início do ‘Maio Amarelo 2026’, a maior mobilização nacional pela segurança viária.
O Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve registrar aumento significativo no volume diário médio de veículos, cerca de 2 milhões nos próximos dias.
A Polícia Rodoviária recomenda algumas precauções para evitar dor de cabeça ao pegar estrada:
- Planejar a viagem, evitando os horários de pico, especialmente nas manhãs e tardes de sábado e terça-feira à tarde;
- Revisar o veículo antes de sair (freios, pneus, iluminação e nível de óleo);
- Respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via;
- Não dirigir sob efeito de álcool;
- Manter a distância segura do veículo à frente;
- Utilizar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;
- Em caso de chuva, reduza a velocidade e aumente a atenção, pois o risco de sinistros aumenta significativamente.