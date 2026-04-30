A Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo iniciou nesta quinta-feira (30) a Operação Feriado – Dia do Trabalho 2026. O policiamento e o patrulhamento será intensificado em todas as rodovias estaduais até a próxima segunda-feira (4). A ação contará com reforço operacional em pontos estratégicos, ampliação do efetivo e emprego de viaturas em regime de visibilidade, visando a preservação de vidas, a fluidez do tráfego e a redução de sinistros.

O objetivo é reforçar a segurança viária. Entre eles:

Fiscalização do consumo de álcool ao volante;

Verificação das condições veiculares;

Averiguação de uso do cinto de segurança e de cadeirinhas para crianças;

Uso indevido do celular ao volante;

Motociclistas – mais vulneráveis nas estatísticas.

De acordo com a PRE, a operação marca também o início do ‘Maio Amarelo 2026’, a maior mobilização nacional pela segurança viária.