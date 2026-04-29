A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) a indicação de Jorge Rodrigo Araújo Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 16 votos favoráveis e 11 contrários.

O nome de Messias segue agora para votação no plenário do Senado, onde precisa obter o voto favorável de pelo menos 41 dos 81 senadores. A votação, em caráter de urgência, está prevista para acontecer ainda hoje (29), segundo declarou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A sabatina do advogado-geral da União no colegiado teve início por volta das 9h. Pouco depois das 12h, o painel de votação foi aberto. A votação foi encerrada perto das 18h. Durante a sabatina, Messias respondeu a perguntas de senadores da base governista e da oposição.