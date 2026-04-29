O jundiaiense Matheus de Oliveira, aluno do 4° semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jundiai é um dos vencedores do “Desafio 24 Horas de Inovação Global – Inova CPS”, promovido pelo Centro Paula Souza. A maratona, 100% digital, foi realizada em março e reuniu mais de 12 mil participantes, entre estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e de Fatecs.

O resultado foi divulgado nesta semana e as cinco melhores propostas garantiram vaga no Intercâmbio Cultural do CPS, com um mês de curso intensivo de língua estrangeira na Inglaterra.

Proposta inovadora

O projeto apresentado por Matheus propôs uma solução voltada à sustentabilidade, com foco na reciclagem das embalagens geradas no comércio eletrônico. A proposta foi baseada em ampla pesquisa.