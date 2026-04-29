30 de abril de 2026
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ALUNO DA FATEC

Jundiaiense vence “Desafio 24 Horas de Inovação Global'

Por Da redação | Fatec Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Fatec Jundiaí
As cinco melhores propostas garantiram vaga no Intercâmbio Cultural do CP, na Inglaterra
As cinco melhores propostas garantiram vaga no Intercâmbio Cultural do CP, na Inglaterra

O jundiaiense Matheus de Oliveira, aluno do 4° semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jundiai é um dos vencedores do “Desafio 24 Horas de Inovação Global – Inova CPS”, promovido pelo Centro Paula Souza. A maratona, 100% digital, foi realizada em março e reuniu mais de 12 mil participantes, entre estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) e de Fatecs.

O resultado foi divulgado nesta semana e as cinco melhores propostas garantiram vaga no Intercâmbio Cultural do CPS, com um mês de curso intensivo de língua estrangeira na Inglaterra.

Proposta inovadora 

O projeto apresentado por Matheus propôs uma solução voltada à sustentabilidade, com foco na reciclagem das embalagens geradas no comércio eletrônico. A proposta foi baseada em ampla pesquisa.

Entre as estratégias apresentadas pelo jundiaiense e que chamaram atenção, destacam-se o incentivo à reciclagem com participação da sociedade e de empresas e a criação de incentivos fiscais para tornar a iniciativa mais efetiva.

Matheus celebrou o resultado e continua sua busca pela primeira oportunidade de estágio. Ele acredita que a experiência internacional na Inglaterra será um diferencial importante em seu currículo. “Investir continuamente no conhecimento, cultivar a resiliência e acreditar nos próprios sonhos”, destacou o estudante.

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