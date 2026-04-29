O cantor, compositor e instrumentista Carlito Mazzoni estreia seu primeiro álbum autoral, já disponível nas principais plataformas digitais: ‘Na janela do vazio’. A obra reúne dez faixas inéditas e marca uma virada significativa na trajetória do artista: da música instrumental à voz autoral própria.
“ ‘Na Janela do Vazio’ não é apenas um álbum. É um lugar. Um estado. Um intervalo entre o que somos e o que ainda está por surgir”, define o cantor.
Raízes e trajetória
Mazzoni sempre foi apaixonado por música e tudo começou dentro de casa, por meio das influências da avó, a pianista erudita Joana Elias. Os estudos de bateria foram iniciados a partir dos 11 anos e, em meados dos anos 2000, ele consolidou-se como músico profissional na cena instrumental. Dividiu palcos com grandes nomes, a exemplo de Ângela Maria, Edgard Scandurra, Blubell e Pedro Alterio.
Em ‘Na Janela do Vazio’, Mazzoni assina as letras, composições, arranjos de cordas, piano, bateria, voz e até a arte da capa.
Processo coletivo
O álbum foi gravado no Estúdio Gargolândia, em Alambari (SP). A gravação foi marcada pela troca e pela confiança entre artistas. A produção contou com Gabriel Alterio (curadoria e co-produção), Zelão Martins (mixagem e masterização), Igor Pimenta (baixo), Pedro Alterio (guitarras, voz e violão), Rafael Alterio (coros), Helôa Holanda (voz e coros), Léo Oliveira (parceria), Jeff Porto (fotografia da capa) e Julia Moraes (material de mídia).
" ‘Na Janela do Vazio' é uma obra coletiva, um diálogo entre artistas que, juntos, transformam o silêncio em música e o vazio em presença", afirma Mazzoni.
Conceito
As dez faixas — Naya, I Got Lost, Dream Together, Sometimes You Born, Sometimes You Die, Inbox, Your Lies, Let Me Lie, Morcegagem, Nina e No Vazio — percorrem a fronteira entre ausência e presença, entre o que se diz e o que apenas se sente.
"Esse álbum fala sobre pausas, respiros e espaços não ditos. Sobre aquilo que se constrói entre as notas, e não apenas nas notas. Sobre o invisível que sustenta o som. É um convite à contemplação, à introspecção e à escuta sensível", explica o artista.
Ficha Técnica – ‘Na Janela do Vazio’
Carlito Mazzoni: letras, músicas, arte da capa, voz, piano, cordas e baterias;
Gabriel Alterio: curadoria, engenheiro de gravação, co-produção musical, pós-produção musical, baterias, beats, percussões e pré-mixagem;
Zelão Martins: mixagem e masterização;
Igor Pimenta: baixo (faixas 1 a 6);
Pedro Alterio: guitarras (faixa 2, 5, 6 e 7) e parceria, voz e violão (faixa 9 - Nina);
Rafael Alterio: coros (faixa 1 - Naya);
Helôa Holanda: voz (faixa 3 e 4) e coros (faixas 2, 4 e 5);
Léo Oliveira: parceria (faixa 2 - I Got Lost);
Jeff Porto: foto da capa;
Julia Moraes: material de mídia;
Gravado em: Estúdio Gargolândia.