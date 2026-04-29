O cantor, compositor e instrumentista Carlito Mazzoni estreia seu primeiro álbum autoral, já disponível nas principais plataformas digitais: ‘Na janela do vazio’. A obra reúne dez faixas inéditas e marca uma virada significativa na trajetória do artista: da música instrumental à voz autoral própria.

“ ‘Na Janela do Vazio’ não é apenas um álbum. É um lugar. Um estado. Um intervalo entre o que somos e o que ainda está por surgir”, define o cantor.

Raízes e trajetória

Mazzoni sempre foi apaixonado por música e tudo começou dentro de casa, por meio das influências da avó, a pianista erudita Joana Elias. Os estudos de bateria foram iniciados a partir dos 11 anos e, em meados dos anos 2000, ele consolidou-se como músico profissional na cena instrumental. Dividiu palcos com grandes nomes, a exemplo de Ângela Maria, Edgard Scandurra, Blubell e Pedro Alterio.