A partir da próxima terça-feira (5), o pronto-socorro adulto do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), em Jundiaí, contará com novo horário de visitas para pacientes internados na unidade. Atualmente, o fluxo de visitantes tem início às 15h e com a mudança passará para 14h30.



De acordo com o HSV, a alteração dos horários busca levar mais organização ao fluxo interno de profissionais e pacientes, contribuindo para melhor dinâmica das equipes assistenciais e garantindo mais conforto aos pacientes e aos visitantes. O SV reforçou que a medida favorece um ambiente mais acolhedor, com maior previsibilidade e melhor distribuição dos atendimentos ao longo do período.

Atenção

A alteração no horário de visitas vale apenas para o pronto-socorro adulto, não afetando o horário de visitas na sala de emergências, que segundo o HSV, permanece o mesmo.