Uma mega-operação contra o abuso sexual infantil, que atinge todos os estados brasileiros, foi desencadeada na manhã desta terça-feira (28, pela Polícia Federal, tendo com um dos alvos um morador de Jundiaí. A ação, intitulada Operação Nacional Proteção Integral IV, tem como foco a repressão ao estupro de vulnerável e a delitos relacionados à produção, ao armazenamento e ao compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.
A operação da PF tem apoio da Polícia Civil e, no estado de São Paulo, é coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela centralização das apurações e pela representação de medidas cautelares. Os investigadores cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em Jundiaí, na capital paulista, em Guarulhos, Mauá e São Bernardo do Campo e Apiaí.
Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares, bem como outros itens que devem ajudar na sequência das investigações. Pelo menos três pessoas foram presas em flagrante.
Em todo o país, foram cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva, com foco na identificação e na prisão de autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Estão envolvidos na ação 503 policiais federais e 243 policiais civis na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.