Uma mega-operação contra o abuso sexual infantil, que atinge todos os estados brasileiros, foi desencadeada na manhã desta terça-feira (28, pela Polícia Federal, tendo com um dos alvos um morador de Jundiaí. A ação, intitulada Operação Nacional Proteção Integral IV, tem como foco a repressão ao estupro de vulnerável e a delitos relacionados à produção, ao armazenamento e ao compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

A operação da PF tem apoio da Polícia Civil e, no estado de São Paulo, é coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela centralização das apurações e pela representação de medidas cautelares. Os investigadores cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em Jundiaí, na capital paulista, em Guarulhos, Mauá e São Bernardo do Campo e Apiaí.

Foram apreendidos computadores e aparelhos celulares, bem como outros itens que devem ajudar na sequência das investigações. Pelo menos três pessoas foram presas em flagrante.