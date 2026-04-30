Quanto de nós ainda existe, de fato, em nós mesmos?

Pode parecer uma pergunta estranha à primeira vista, mas ela revela algo profundo: quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem qualquer tipo de interferência — seja pelo que viu, ouviu ou absorveu, até mesmo de forma inconsciente?

Todos os dias somos bombardeados não apenas por informações, mas por opiniões de todos os lados. Ideias são lançadas o tempo inteiro e, muitas vezes, acabam se transformando em padrões a serem seguidos — ou até perseguidos.

Redes sociais, ambientes profissionais, círculos de amizade… sempre há alguém dizendo quem devemos ser, como devemos agir e até onde podemos chegar.

Há uma fábula sobre uma águia que cresceu entre galinhas. Viveu ciscando o chão, acreditando que aquele era o seu lugar. Um dia, alguém lhe disse que ela podia voar. No início, duvidou — afinal, tudo ao seu redor dizia o contrário.

Mas quando finalmente abriu as asas, descobriu que nunca foi uma galinha. Sempre foi uma águia.

Ela não precisava se tornar algo novo.

Só precisava reconhecer quem já era.

Assim também acontece conosco. Muitas vezes, acreditamos que somos o resultado do ambiente em que estamos. Nos permitimos nos tornar aquilo que esperam de nós, aquilo que repetidamente dizem ao nosso respeito.

Mas a verdade é que só existe um lugar seguro para encontrar identidade: dentro de nós.

O autoconhecimento não é um luxo emocional, é uma necessidade. Não se trata de buscarmos um conhecimento que vem de fora para nos dizer quem somos. Trata-se de olhar para dentro sem interferências, sem ruídos, sem vozes que distorcem.

Não é sobre projetar em nós expectativas, padrões ou versões criadas pelos outros.

É sobre espelhar — reconhecer com honestidade aquilo que já existe.

Quando não sabemos quem somos, qualquer opinião nos molda. Qualquer crítica nos derruba. Qualquer elogio nos ilude. Nos tornamos instáveis, vivendo de validação externa, correndo atrás de versões de nós mesmos que nunca nos pertencem de verdade.

Por outro lado, quando começamos a nos conhecer, algo poderoso acontece. Passamos a filtrar melhor o que ouvimos. Nem toda crítica nos atinge, nem toda expectativa nos define. Existe uma segurança silenciosa que nasce dentro de quem sabe o próprio valor. Conhecemos nossas limitações sem nos diminuirmos, mas também sabemos reconhecer nossos dons e não os escondemos.

E é exatamente aí que está o ponto: você só chegará ao lugar que foi chamado para estar quando aprender a confiar naquilo que já sabe sobre si.

Existe uma força em quem se escuta. Existe clareza em quem se conhece. Existe direção em quem não negocia sua essência para caber em ambientes ou agradar pessoas.

Talvez o maior desafio não seja descobrir novos caminhos, mas silenciar o suficiente para reconhecer aquilo que, no fundo, você já sabe: quem você é, o que carrega e o valor que possui.

Porque no final, não é sobre o que disseram a seu respeito.

É sobre o que você decidiu acreditar.

Paula Passos é formada em pedagogia, com pós em Educação Parental, e atualmente cursando MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas