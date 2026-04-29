O Governo do Estado de São Paulo enviou nesta quarta-feira (29) o projeto de lei que prevê a concessão de um abono complementar para servidores públicos estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O projeto tramita em regime de urgência e aguarda agora a análise dos deputados.

De acordo com a proposta, servidores que recebem abaixo de um valor mínimo mensal terão direito a um complemento. Os valores definidos são de R$ 1.874,36 para jornada completa, R$ 1.405,77 para jornada comum e R$ 937,18 para jornada parcial.

Se aprovada, a regra alcançará funcionários das secretarias estaduais, da Procuradoria Geral do Estado, da Controladoria Geral do Estado e também das autarquias, além de aposentados e pensionistas que têm direito à paridade salarial.