A Polícia Militar de São Paulo realiza nesta quarta-feira (29) a Operação Impacto Força Total, ação de abrangência nacional, que mobiliza policiais simultaneamente em todos os 645 municípios do estado.

A operação, coordenada pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, integra o calendário mensal da corporação e tem como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo nas regiões com indicadores criminais elevados, com foco especial em crimes contra o patrimônio.

No estado de São Paulo, a operação envolve equipes do Comando de Policiamento da Capital (CPC), do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), dos Comandos de Policiamento do Interior (CPI-1 ao 10), além das unidades especializadas de Choque (CPChq), Trânsito (CPTran), Rodoviário (CPRv), Ambiental (CPAmb) e Aviação (CAvPM).