O Paulista de Jundiaí anunciou Gustavo Almeida como novo técnico da equipe Sub-20. O treinador chega para comandar o Galinho na sequência da temporada e reforçar o trabalho nas categorias de base do clube. O anúncio foi oficializado nesta terça-feira (29) pelas redes sociais do Galo.

Gustavo Almeida retorna ao clube com currículo consolidado na formação de atletas. O profissional acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, Palmeiras e Amazonas, com experiência em categorias de base e desenvolvimento de jovens talentos.

A chegada do novo comandante marca a retomada do planejamento do Paulista para o Sub-20, categoria considerada estratégica pelo clube, principalmente na preparação de atletas para futuras competições estaduais e nacionais. A expectativa é de que o trabalho tenha foco técnico e tático, além do fortalecimento da identidade do time.

