30 de abril de 2026
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GALO

Paulista anuncia técnico para o Sub-20

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Gustavo Almeida assume comando do Galinho na temporada
Gustavo Almeida assume comando do Galinho na temporada

O Paulista de Jundiaí anunciou Gustavo Almeida como novo técnico da equipe Sub-20. O treinador chega para comandar o Galinho na sequência da temporada e reforçar o trabalho nas categorias de base do clube. O anúncio foi oficializado nesta terça-feira (29) pelas redes sociais do Galo.  

Gustavo Almeida retorna ao clube com currículo consolidado na formação de atletas. O profissional acumula passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, Palmeiras e Amazonas, com experiência em categorias de base e desenvolvimento de jovens talentos.  

A chegada do novo comandante marca a retomada do planejamento do Paulista para o Sub-20, categoria considerada estratégica pelo clube, principalmente na preparação de atletas para futuras competições estaduais e nacionais. A expectativa é de que o trabalho tenha foco técnico e tático, além do fortalecimento da identidade do time.  

Nesta quarta-feira (29), Gustavo Almeida já esteve à frente das primeiras atividades com o elenco, ao lado do auxiliar Leandro Barboza, iniciando o processo de avaliação dos jogadores e o planejamento dos próximos compromissos da categoria.

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