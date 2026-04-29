A peça "Têm Vespas na Colmeia!" terá duas apresentações gratuitas em Jundiaí, ambas com intérprete de Libras. A primeira apresentação do espetáculo da Cia. dos Patos acontece no dia 10 de maio, às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy. Já no dia 14 de maio, às 14h, o espetáculo será realizado no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – Sala Glória Rocha.
A montagem se passa dentro de uma colmeia, onde uma vespa, chamada Vespão, decide sequestrar a futura rainha para ficar com o produto de maior valor para as abelhas: a geleia real. Com isso, mantém o “exército” das abelhas escravizado. A narrativa trabalha temas como justiça, união e aceitação entre os diferentes que convivem em sociedade.
A circulação da peça acontece por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), viabilizada pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí. O projeto tem como objetivo promover autonomia, participação e inclusão de crianças e pessoas com deficiência, com recursos de acessibilidade como audiodescrição e intérprete de Libras durante as apresentações.
Camila Vieira da Costa, autora de "Têm Vespas na Colmeia!", explica que a inspiração para a obra surgiu a partir de estudos e leituras. “Desde Plauto, passando por Molière e depois Suassuna, a figura do ‘avarento’ é algo que sempre existiu e foi isso que me fez escrever Têm Vespas na Colmeia!”.
Ela conta que, de forma descontraída, a peça busca mostrar como a busca por poder e fortuna a qualquer custo pode prejudicar a todos. Ao mesmo tempo, leva ao público mensagens como a vitória do bem sobre o mal, a força da união e a importância do amor e da aceitação entre as diferenças. “Esperamos uma sociedade mais forte e unida, como contamos em nossa arte”, afirma Camila, destacando ainda que, embora seja autora do texto, a produção foi construída de forma coletiva.
A autora ressalta também que o roteiro foi escrito e adaptado para que crianças com deficiência se sintam livres para participar da vida cultural de suas cidades e, quem sabe, no futuro, sejam estimuladas a desenvolver seu lado artístico e reconhecer seus talentos por meio da arte.
Todo o processo de criação de "Têm Vespas na Colmeia!" foi pensado e adaptado pela roteirista audiodescritora Fernanda Brahemcha, que explica que a audiodescrição é uma técnica de tradução intersemiótica que transforma em palavras aquilo que é comunicado por signos visuais, como imagens, gestos e expressões. “Essa técnica tem como objetivo principal trazer acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão.”
Serviços
Local: Fábrica de Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 - Vila Arens, Jundiaí)
Data: 10 de maio de 2026
Horário: 10h30
Local: Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí)
Data: 14 de maio de 2026
Horário: 14h
Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/119185
Na apresentação da Sala Glória Rocha, os atores receberão as crianças com deficiência visual 30 minutos antes da peça para que possam conhecer os figurinos e ter maior compreensão do contexto da montagem.
Ficha técnica
Elenco:
Cadu Gouvea
Camila Vieira da Costa
Giovanni Joaquim
Letícia Maria Nogueira
Sid Alves
Autoria: Camila Vieira da Costa
Direção, Figurino e Cenário: Criação Coletiva
Produtora: Bárbara Guilherme
Assessoria de Imprensa: Fernanda Barros
Produção: ETC na Rua