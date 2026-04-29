A peça "Têm Vespas na Colmeia!" terá duas apresentações gratuitas em Jundiaí, ambas com intérprete de Libras. A primeira apresentação do espetáculo da Cia. dos Patos acontece no dia 10 de maio, às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy. Já no dia 14 de maio, às 14h, o espetáculo será realizado no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro – Sala Glória Rocha.

A montagem se passa dentro de uma colmeia, onde uma vespa, chamada Vespão, decide sequestrar a futura rainha para ficar com o produto de maior valor para as abelhas: a geleia real. Com isso, mantém o “exército” das abelhas escravizado. A narrativa trabalha temas como justiça, união e aceitação entre os diferentes que convivem em sociedade.

A circulação da peça acontece por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), viabilizada pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí. O projeto tem como objetivo promover autonomia, participação e inclusão de crianças e pessoas com deficiência, com recursos de acessibilidade como audiodescrição e intérprete de Libras durante as apresentações.