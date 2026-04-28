Um pai devedor de quase R$ 25 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares no Fórum de Jundiaí, nesta segunda-feira (27), enquanto retirava documentos de um processo civil movido pela ex-esposa.

Assim que solicitou os documentos, os funcionários foram cuidar dos trâmites, momento em que o sistema apontou que ele estava sendo procurado por dívida de R$ 24,8 mil.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe deteve o homem, que foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.