30 de abril de 2026
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CHAMARAM A PM

Homem vai ao Fórum de Jundiaí buscar documentos e sai de lá preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O pai devedor de pensão foi preso no Fórum de Jundiaí
O pai devedor de pensão foi preso no Fórum de Jundiaí

Um pai devedor de quase R$ 25 mil em pensão alimentícia foi capturado por policiais militares no Fórum de Jundiaí, nesta segunda-feira (27), enquanto retirava documentos de um processo civil movido pela ex-esposa.

Assim que solicitou os documentos, os funcionários foram cuidar dos trâmites, momento em que o sistema apontou que ele estava sendo procurado por dívida de R$ 24,8 mil.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe deteve o homem, que foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

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