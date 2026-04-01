Em razão ao feriado do Dia Mundial do Trabalhador, celebrado na próxima sexta-feira (1), a Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais, conforme estabelece o (Decreto Municipal nº 35.682), de 6 de novembro de 2025, que define ponto facultativo no período.
Setores administrativos
Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de sexta, com retorno do atendimento na segunda-feira (4), em horário normal. Estão incluídos:
Paço Municipal;
Secretarias Municipais externas;
Procon;
Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quinta-feira (30) e reabrem na segunda-feira.
O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos. As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente: a unidade da Ponte São João atende das 7h às 19h (portões fecham às 18h), assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) seguem com atendimento normal durante o feriado.
Transporte Público
No feriado do Dia do Trabalhador, os ônibus urbanos de Jundiaí funcionarão com as seguintes tabelas horárias:
- Sexta, dia 1º de maio – horários de domingos e feriados, com operação da linha gratuita especial 311 (Paço Municipal–Terminal Cecap–Parque Corrupira), ida e volta, a cada meia hora e das 7h45 às 17h45;
- Sábado, dia 2 de maio – horários de sábados;
- Domingo, dia 3 de maio – horários de domingos e feriados.
As tabelas horárias dos ônibus podem ser conferidas no site do Situ, neste link.
Assistência e Desenvolvimento Social
O Centro Pop (rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 – Centro), equipamento voltado ao atendimento à população em situação de rua, funciona normalmente até a quinta-feira e retoma o atendimento na segunda-feira. Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) dão continuidade às ações de busca ativa e ficam disponíveis para acionamento e atendimentos a chamados, 24 horas por dia, pelo telefone (11) 98531-0146.
Educação
As unidades escolares municipais e o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação (SME) não terão atividades a partir de sexta-feira, com retorno na segunda-feira, em seus horários normais.
Cultura
Na sexta-feira, o Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro recebe a comédia “Meu Remédio”, com Mouhamed Harfouch, às 16h30 e 19h, enquanto o Teatro Polytheama apresenta “Eleve – 10 anos de Circo e Arte”, às 19h30. O Espaço Expressa inicia a Festa Nordestina Jundiaí, que segue por todo o fim de semana. A Fábrica das Infâncias Japy fecha às 12h30, e a Biblioteca Profº Nelson Foot, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão, a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e o Museu dos Ferroviários permanecem fechados.
No sábado, o Centro das Artes recebe a peça “O Menino Maluquinho – Lisonjeio ao Mestre”, às 17h. O Espaço Expressa continua com a Festa Nordestina. A Fábrica das Infâncias Japy tem contação de histórias “Tenho uma história para contar”, às 10h30. A Biblioteca oferece exposições, oficina de xadrez, lançamento de livro e contação de histórias. Já o Museu Histórico – Solar do Barão, a Pinacoteca e o Museu dos Ferroviários funcionam normalmente, enquanto o Teatro Polytheama permanece fechado.
No domingo, o Teatro Polytheama apresenta “Gala Dancers”, às 19h30. O Espaço Expressa encerra a Festa Nordestina Jundiaí. A Fábrica das Infâncias Japy realiza a contação “Sons de Brincar”, às 10h30, além de oficina de xadrez. O Museu dos Ferroviários e o Museu Histórico – Solar do Barão abrem normalmente, enquanto o Centro das Artes, a Biblioteca Profº Nelson Foot e a Pinacoteca permanecem fechados.
O CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes permanecem fechados durante todo o período.
Toda a programação da cidade está disponível no site da Cultura, neste link.
Parques municipais
Todos os parques da cidade funcionam normalmente, das 6h às 17h, com exceção do Parque do Trabalhador (Corrupira), que no dia 1º de maio abre excepcionalmente das 8h às 17h para a festa em comemoração ao Dia do Trabalhador. Nos demais dias, o parque funciona das 7h às 17h.
O Parque da Cidade abre todos os dias, das 6h30 às 18h, com entrada permitida até as 17h. Já o Mundo das Crianças funciona das 7h às 17h, com entrada até as 16h.
Centros Esportivos
Nos dias 1º, 2 e 3 de maio, todos os centros esportivos de Jundiaí estarão abertos em horário de plantão, das 8h às 18h, com exceção dos CECEs Sororoca (das 8h às 20h) e Nicolino de Luca, o Bolão (das 6h às 18h).
Feiras e Varejões
As feiras livres e varejões noturnos mantêm a programação normal.
Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio e Abastecimento de Jundiaí, neste link.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Sebrae Aqui, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Banco do Povo, estará fechado no feriado do dia 1º ao dia 3, reabrindo ao público na segunda-feira (4), às 8h.
DAE
DAE Jundiaí informa que a sede administrativa e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo não terão expediente nesta sexta-feira. A unidade da empresa no Poupatempo, única que funciona aos sábados, estará aberta no dia 2, das 9 às 12h30 .
Em caso de emergência, os munícipes podem entrar em contato com a DAE pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 0133 155, com atendimento 24 horas. Mais informações também podem ser obtidas pelo site da empresa, neste link.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e Cata-Treco, que seguem conforme o cronograma regular. Os dias e horários de coleta podem ser consultados no site da prefeitura, neste link.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí segue com patrulhamento e atendimento à população normalmente, 24 horas por dia. Em caso de emergências, o contato é por meio do número 153 ou pelo app “153 Jundiaí”.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funciona normalmente durante o carnaval. Em caso de emergência, o telefone do órgão é o 199 ou (11) 4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para sepultamentos e visitas. O atendimento do velório Adamastor Fernandes segue o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana.