Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de sexta, com retorno do atendimento na segunda-feira (4), em horário normal. Estão incluídos:

Em razão ao feriado do Dia Mundial do Trabalhador, celebrado na próxima sexta-feira (1), a Prefeitura de Jundiaí informa os horários de funcionamento dos serviços públicos municipais, conforme estabelece o ( Decreto Municipal nº 35.682 ), de 6 de novembro de 2025, que define ponto facultativo no período.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia de Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 2 e Infantojuvenil encerram o expediente na quinta-feira (30) e reabrem na segunda-feira.

O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos. As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente: a unidade da Ponte São João atende das 7h às 19h (portões fecham às 18h), assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário (HU) seguem com atendimento normal durante o feriado.

Transporte Público

No feriado do Dia do Trabalhador, os ônibus urbanos de Jundiaí funcionarão com as seguintes tabelas horárias: