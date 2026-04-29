Uma discussão relacionada ao relacionamento terminou em agressão e prisão no final da noite desta terça-feira (28), em Itupeva. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.
A equipe foi acionada via 190 para averiguar uma situação de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou estar bastante assustada após ter sido empurrada e sofrer tentativa de sufocamento por parte do marido.
O suspeito, por sua vez, negou as agressões.
Diante dos relatos, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após ouvir as partes, o delegado de plantão determinou a prisão do homem.
A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica. Apesar do relato, não foram constatadas lesões aparentes.