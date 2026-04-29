30 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

'DR' de casal vai parar na delegacia e marido é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi preso pelos policiais militares
O suspeito foi preso pelos policiais militares

Uma discussão relacionada ao relacionamento terminou em agressão e prisão no final da noite desta terça-feira (28), em Itupeva. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

A equipe foi acionada via 190 para averiguar uma situação de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou estar bastante assustada após ter sido empurrada e sofrer tentativa de sufocamento por parte do marido.

O suspeito, por sua vez, negou as agressões.

Diante dos relatos, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial. Após ouvir as partes, o delegado de plantão determinou a prisão do homem.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica. Apesar do relato, não foram constatadas lesões aparentes.

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