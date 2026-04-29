Uma discussão relacionada ao relacionamento terminou em agressão e prisão no final da noite desta terça-feira (28), em Itupeva. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

A equipe foi acionada via 190 para averiguar uma situação de violência doméstica. No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que relatou estar bastante assustada após ter sido empurrada e sofrer tentativa de sufocamento por parte do marido.

O suspeito, por sua vez, negou as agressões.