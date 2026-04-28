Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, em sua residência no bairro Bonfim, em Itupeva, com 1,2 kg de drogas. Segundo ele, o imóvel era alugado para traficantes utilizarem como ponto de armazenamento dos entorpecentes. Também foram apreendidos adesivos que eram colados nas embalagens das drogas, com agradecimento pela preferência aos usuários clientes das biqueiras da quadrilha.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um homem sentado em frente a uma casa na rua Montes Claros. Ao notar a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Inicialmente, o suspeito negou qualquer irregularidade. No entanto, após ser questionado novamente, acabou confessando que havia grande quantidade de drogas dentro da residência.