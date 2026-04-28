O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região divulgou nesta terça-feira (28) o horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães.

Segundo o site do sindicato, a iniciativa abrange os dias 7, 8 e 9 de maio. O objetivo é ampliar o atendimento para propiciar que as pessoas tenham acesso ao comércio, caso tenham deixado para última hora a compra do presente, além de fomentar a economia local.

Dia das Mães

O Dia das Mães consolida-se como a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, perdendo apenas para o Natal. A data impulsiona setores como o de perfumes, cosméticos, vestuário e é responsável por garantir faturamento e giro de estoque no primeiro semestre de cada ano.