30 de abril de 2026
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FOMENTO À ECONOMIA

Dia das Mães: Sincomercio divulga horário especial do comércio

Por Da redação | Sincomercio
| Tempo de leitura: 1 min
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Sincomercio
No sábado (9), o comércio poderá ficar aberto até 18h
No sábado (9), o comércio poderá ficar aberto até 18h

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região divulgou nesta terça-feira (28) o horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães.

Segundo o site do sindicato, a iniciativa abrange os dias 7, 8 e 9 de maio. O objetivo é ampliar o atendimento para propiciar que as pessoas tenham acesso ao comércio, caso tenham deixado para última hora a compra do presente, além de fomentar a economia local.

Dia das Mães

O Dia das Mães consolida-se como a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, perdendo apenas para o Natal. A data impulsiona setores como o de perfumes, cosméticos, vestuário e é responsável por garantir faturamento e giro de estoque no primeiro semestre de cada ano.

Por ter um forte apelo emocional, a data movimenta a economia e aquece o comércio varejista. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com a Offerwise Pesquisas, revelam que quase 80% dos consumidores planejam comprar presentes no Dia das Mães.

Horário especial

De olho nestes dados e em todo o simbolismo da data, o Sincomercio informa o horário especial de funcionamento do comércio de Jundiaí e região:

  • Quinta – 7/5 – Comércio pode atender até 22h;
  • Sexta – 8/5 - Comércio pode atender até 22h;
  • Sábado – 9/5 – 9h às 18h.

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