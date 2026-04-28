O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região divulgou nesta terça-feira (28) o horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães.
Segundo o site do sindicato, a iniciativa abrange os dias 7, 8 e 9 de maio. O objetivo é ampliar o atendimento para propiciar que as pessoas tenham acesso ao comércio, caso tenham deixado para última hora a compra do presente, além de fomentar a economia local.
Dia das Mães
O Dia das Mães consolida-se como a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, perdendo apenas para o Natal. A data impulsiona setores como o de perfumes, cosméticos, vestuário e é responsável por garantir faturamento e giro de estoque no primeiro semestre de cada ano.
Por ter um forte apelo emocional, a data movimenta a economia e aquece o comércio varejista. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com a Offerwise Pesquisas, revelam que quase 80% dos consumidores planejam comprar presentes no Dia das Mães.
Horário especial
De olho nestes dados e em todo o simbolismo da data, o Sincomercio informa o horário especial de funcionamento do comércio de Jundiaí e região:
- Quinta – 7/5 – Comércio pode atender até 22h;
- Sexta – 8/5 - Comércio pode atender até 22h;
- Sábado – 9/5 – 9h às 18h.