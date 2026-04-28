A Prefeitura de Jundiaí está apurando o descarte irregular de “nata de cimento”, uma mistura fluida de água, areia e cimento, em uma galeria pluvial localizada na rua Eduardo Tomanik, ao lado da avenida Nove de Julho, no bairro Chácara Urbana.

O fato foi registrado na noite dessa segunda-feira (27). Servidores do setor de fiscalização da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), acompanharam a equipe da Polícia Civil durante a ocorrência e atuam de forma integrada na apuração dos fatos.

A construtora responsável pelo descarte irregular do material já foi identificada. Segundo informações da Prefeitura, funcionários realizavam a limpeza de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de outros equipamentos quando a “nata de cimento” escoou pela galeria e atingiu o córrego do Mato, já na avenida Nove de Julho.