Toda mãe sabe, quando chega o outono, dias secos e temperaturas mais baixas é certo que as crianças começam a ficar doentes e isso vem sendo comprovado pelos hospitais lotados, inclusive o Hospital Universitário, que tem registrado alta no número de crianças atendidas com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Entre janeiro e 24 de abril de 2025, foram contabilizados 43 casos. Já em 2026, no mesmo intervalo, o total chegou a 161 ocorrências, evidenciando um aumento significativo dos quadros mais graves, o que significa aumento de 274% em comparação ao mesmo período do ano passado.

A fisioterapeuta Raquel Beteli, especialista em atendimento para pessoas com doenças pulmonares e cardiorrespiratórias explica qual é o grupo mais suscetível a esta doença. “É mais comum e tende a ser mais grave em crianças menores de dois anos e idosos acima de 65 anos, porque esses grupos têm um sistema imunológico mais vulnerável. Além disso, bebês têm vias aéreas menores, o que facilita a obstrução por secreções”.