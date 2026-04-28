A praça Antônio José de Carvalho (antiga MMDC), na Vila São Paulo, está passando por revitalização. Entre as intervenções já realizadas estão pintura de muretas e da rampa de acessibilidade, instalação de novas lixeiras. As melhorias visam proporcionar mais segurança e conforto aos moradores.

A quadra esportiva também é alvo da revitalização e receberá pintura das laterais e das traves, além de nova demarcação para guiar a prática esportiva de maneira organizada. As melhorias realizadas no espaço compreendem o programa de manutenção e conservação dos espaços públicos, executadas pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). O cronograma atende as demandas do serviço 156 da Prefeitura e segue critérios técnicos de execução.

Aprovação de moradores