30 de abril de 2026
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Revitalização de praça resgata convivência na Vila São Paulo

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As melhorias visam proporcionar mais segurança e conforto aos moradores
As melhorias visam proporcionar mais segurança e conforto aos moradores

A praça Antônio José de Carvalho (antiga MMDC), na Vila São Paulo, está passando por revitalização. Entre as intervenções já realizadas estão pintura de muretas e da rampa de acessibilidade, instalação de novas lixeiras. As melhorias visam proporcionar mais segurança e conforto aos moradores.

A quadra esportiva também é alvo da revitalização e receberá pintura das laterais e das traves, além de nova demarcação para guiar a prática esportiva de maneira organizada. As melhorias realizadas no espaço compreendem o programa de manutenção e conservação dos espaços públicos, executadas pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). O cronograma atende as demandas do serviço 156 da Prefeitura e segue critérios técnicos de execução.

Aprovação de moradores

A personal trainer e professora de dança Cristiane Canova mora no bairro há 37 anos e aprova as melhorias. “Eu utilizo bastante a praça, trago meu cachorro e vejo como é importante manter tudo limpo. É preciso descartar o lixo corretamente para não machucar os pets e as crianças. Preservar é cuidar do meio ambiente, da paisagem e garantir mais qualidade de vida para todos”, comenta.

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