30 de abril de 2026
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DEBATE

OAB Jundiaí recebe o 1º Simpósio Bets para falar sobre regulação

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / Google
O evento acontecerá na 33ª Subseção da OAB, em Jundiaí, na rua Rangel Pestana
O evento acontecerá na 33ª Subseção da OAB, em Jundiaí, na rua Rangel Pestana

A 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Jundiaí, organizará o 1º Simpósio Bets - Regulação das Bets e Apostas. O evento promoverá um debate técnico e multidisciplinar sobre os desafios jurídicos e sociais do setor, contando com a presença de renomados especialistas da área jurídica e de defesa do consumidor.

O simpósio acontecerá no dia 29 de abril, entre 8h e 12h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí (rua Rangel Pestana, 636). A conversa com especialistas é organizada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Direito Desportivo.

O evento terá três painéis: Regulação das Apostas e Lavagem de Dinheiro; Integridade e Segurança nas Apostas; e Proteção ao Consumidor e o Papel do Procon. Às 8h acontece o credenciamento, a abertura será às 8h20. O primeiro painel será 8h45, o segundo às 9h45 e o terceiro às 11h.

Inscrições pode ser feitas pelo link: https://forms.gle/FDFMHPWFZWCP3BzK9

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