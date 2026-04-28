A 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Jundiaí, organizará o 1º Simpósio Bets - Regulação das Bets e Apostas. O evento promoverá um debate técnico e multidisciplinar sobre os desafios jurídicos e sociais do setor, contando com a presença de renomados especialistas da área jurídica e de defesa do consumidor.

O simpósio acontecerá no dia 29 de abril, entre 8h e 12h, na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí (rua Rangel Pestana, 636). A conversa com especialistas é organizada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Direito Desportivo.

O evento terá três painéis: Regulação das Apostas e Lavagem de Dinheiro; Integridade e Segurança nas Apostas; e Proteção ao Consumidor e o Papel do Procon. Às 8h acontece o credenciamento, a abertura será às 8h20. O primeiro painel será 8h45, o segundo às 9h45 e o terceiro às 11h.