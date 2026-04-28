Neste 28 de abril, Dia da Educação, o governo de São Paulo anuncia que o pagamento de quase R$ 1 bilhão em bônus a 188 mil profissionais da rede estadual de ensino será realizado na quinta-feira (30). O maior valor dos últimos dez anos reconhece o trabalho de professores, gestores e equipes escolares na melhoria da aprendizagem dos estudantes.
A bonificação integra a política da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) de valorização dos profissionais da rede, com base nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Na edição de 2025, as escolas estaduais alcançaram a melhor média da série histórica em matemática no Ensino Fundamental, com avanço em todos os anos.
São bonificados servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que atingiram as metas individuais e/ou das unidades de ensino. No total, 3.760 escolas conquistaram a marca "ouro". Desta vez, o valor médio do pagamento é de R$ 5.066,89 por profissional.
“A marca de R$ 1 bilhão em bônus é consequência de um trabalho contínuo e de dedicação dos profissionais da rede paulista. Além de matemática, houve também melhora nas notas de todas as disciplinas em relação à prova de 2024. Com aumento das médias, o valor total da bonificação e o número de servidores também cresceram. Na comparação com o pagamento do ano passado, 18% a mais de profissionais serão contemplados com o bônus”, destaca o secretário da Educação, Renato Feder.
Neste ano, a bonificação dos profissionais da educação também será atrelada aos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025, aplicado a cada dois anos pelo governo federal. Professores de língua portuguesa e matemática dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio e equipes gestoras das escolas que cumprirem as metas estipuladas pela Seduc-SP podem receber um segundo bônus. As médias da rede estadual de São Paulo devem ser divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em agosto e o depósito está previsto para o mês de setembro.
Cálculo do bônus do Saresp
O cálculo do bônus para os profissionais da educação é feito com base nas notas dos estudantes de todas as séries e disciplinas avaliadas no Saresp do Ensino Fundamental e Médio e nas metas por escola. São computadas a evolução na aprendizagem, a frequência do aluno e a participação dos estudantes no Saresp.
As metas por unidade de ensino servem de baliza para estipular o valor a ser pago a docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e de disciplinas que não estão no Saresp (tais como Educação Física e eletivas), além de gestores e profissionais do quadro de apoio e projetos.
Já para professores regentes de disciplinas avaliadas, a apuração dos resultados é proporcional à carga horária. Para aqueles que atribuem em mais de uma escola ou, ao mesmo tempo, em disciplinas avaliadas e não-avaliadas (tais como matemática e educação financeira), a composição do benefício é a ponderação entre a meta escola e a meta disciplina.