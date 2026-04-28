Neste 28 de abril, Dia da Educação, o governo de São Paulo anuncia que o pagamento de quase R$ 1 bilhão em bônus a 188 mil profissionais da rede estadual de ensino será realizado na quinta-feira (30). O maior valor dos últimos dez anos reconhece o trabalho de professores, gestores e equipes escolares na melhoria da aprendizagem dos estudantes.

A bonificação integra a política da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) de valorização dos profissionais da rede, com base nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Na edição de 2025, as escolas estaduais alcançaram a melhor média da série histórica em matemática no Ensino Fundamental, com avanço em todos os anos.

São bonificados servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) que atingiram as metas individuais e/ou das unidades de ensino. No total, 3.760 escolas conquistaram a marca "ouro". Desta vez, o valor médio do pagamento é de R$ 5.066,89 por profissional.