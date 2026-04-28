O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) iniciou uma intervenção estrutural voltada à contenção de chuvas e à eliminação de infiltrações. A ação representa o primeiro passo para a realização de reparos e melhorias em telhados e calhas, permitindo que essas atividades ocorram com mais segurança e eficiência. Para viabilizar esse processo, foi implantado o sistema de ancoragem, um conjunto de pontos fixos e seguros onde os trabalhadores prendem seus equipamentos de segurança, essencial para trabalhos em altura. Com isso, o hospital reforça a prevenção de vazamentos, reduz danos causados pela água e contribui para a preservação da estrutura, garantindo mais conforto para pacientes e colaboradores, especialmente em períodos chuvosos.

“O sistema funciona como um ponto seguro para a fixação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como cintos e cordas, evitando quedas durante a execução das atividades. De acordo com a Norma Regulamentadora NR 35, esses pontos devem suportar, no mínimo, 1.500 kgf, garantindo proteção durante toda a realização dos serviços. Esses recursos facilitam o acesso aos telhados e permitem manutenções mais frequentes e eficazes”, explica o engenheiro de manutenção, João Rocha.

Além disso, a manutenção adequada dos telhados e calhas também é fundamental para o bom funcionamento das placas de energia solar. O acúmulo de água, sujeira ou infiltrações pode comprometer a estrutura onde os painéis estão instalados, afetando seu desempenho e durabilidade. Com as melhorias, o hospital garante melhores condições para a captação de energia, aumentando a eficiência do sistema e contribuindo para uma operação mais sustentável. Neste primeiro momento, os serviços serão realizados no Centro Cirúrgico, na Enfermaria 4 e na UTI 1.