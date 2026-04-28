30 de abril de 2026
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AVISO PRÉVIO

Moradores da região podem receber pesquisadores nos próximos dias

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Cidade de Jundiaí é uma das contempladas na pesquisa
Cidade de Jundiaí é uma das contempladas na pesquisa

O Governo do Estado de São Paulo iniciou a mobilização dos moradores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para a realização da Pesquisa Origem-Destino (OD), um dos principais levantamentos sobre hábitos de deslocamento da população. As residências já começaram a receber cartas informativas com orientações sobre a visita dos pesquisadores nos próximos dias.

Visitas começam nos próximos dias

Ao todo, cerca de 40 entrevistadores irão visitar aproximadamente seis mil domicílios na RMJ. Os profissionais estarão devidamente identificados, e a colaboração dos moradores é fundamental para garantir a precisão e a qualidade das informações coletadas.

Os endereços foram selecionados a partir de amostras extraídas do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), utilizado pelo IBGE na elaboração do Censo Demográfico.

Pesquisa orienta planejamento da mobilidade

Coordenada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a pesquisa integra o planejamento estratégico do estado para a mobilidade urbana. A execução está a cargo da Fundação Seade, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí e demais administrações municipais da região.

O objetivo é coletar informações detalhadas sobre como a população se desloca no dia a dia, incluindo trajetos, meios de transporte utilizados e principais necessidades.

Base para políticas públicas

Com base nos dados levantados, o Governo do Estado poderá aprimorar o planejamento de políticas públicas e direcionar investimentos para tornar o transporte coletivo mais eficiente, seguro e integrado às demandas da população.

A Pesquisa Origem-Destino é considerada uma ferramenta essencial para embasar decisões que impactam diretamente a qualidade de vida nas regiões metropolitanas.

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