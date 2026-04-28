O Governo do Estado de São Paulo iniciou a mobilização dos moradores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) para a realização da Pesquisa Origem-Destino (OD), um dos principais levantamentos sobre hábitos de deslocamento da população. As residências já começaram a receber cartas informativas com orientações sobre a visita dos pesquisadores nos próximos dias.

Visitas começam nos próximos dias

Ao todo, cerca de 40 entrevistadores irão visitar aproximadamente seis mil domicílios na RMJ. Os profissionais estarão devidamente identificados, e a colaboração dos moradores é fundamental para garantir a precisão e a qualidade das informações coletadas.

Os endereços foram selecionados a partir de amostras extraídas do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), utilizado pelo IBGE na elaboração do Censo Demográfico.

Pesquisa orienta planejamento da mobilidade