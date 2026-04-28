Entre as principais melhorias estão a reforma completa dos vestiários e da sala de ginástica. O projeto inclui ainda serviços de fundação e superestrutura, alvenaria, impermeabilização, execução de pisos e revestimentos, instalação de esquadrias, além de adequações nas redes hidráulica e elétrica e avanços em acessibilidade.

Jundiaí recebe a modernização de um dos complexos esportivos mais tradicionais da cidade: o CECE Romão de Souza, no bairro Colônia. As obras já atingiram 63% de execução e têm como objetivo qualificar a infraestrutura do espaço, garantindo mais conforto, segurança e melhores condições de uso para alunos, atletas e visitantes.

Na sala de ginástica, as telhas térmicas já foram instaladas, o espaço recebeu nova iluminação e passou por reforma completa dos banheiros; no momento, as equipes atuam na escavação de vala para impermeabilização da parede dos fundos. Nos vestiários externos, também já cobertos com telhas térmicas, os serviços entram na fase final, com a conclusão do rejuntamento de pisos e azulejos. Já na área externa, o projeto contempla melhorias que ampliam o uso do complexo, como a instalação de 12 postes de iluminação no campo de futebol, permitindo a prática esportiva também no período noturno.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a modernização do espaço representa um investimento direto na qualidade de vida da população. “Estamos falando de um equipamento tradicional, muito utilizado pela comunidade, que agora passa a oferecer uma estrutura mais adequada, segura e moderna. Investir no esporte é investir em saúde, inclusão e oportunidades, especialmente para crianças e jovens da nossa cidade.”

Moradora do bairro Colônia, Viviane Souza acompanha de perto as obras e leva a filha, Laís, para as aulas de ginástica rítmica. Ambas aguardam com expectativa a entrega dos novos espaços. “A expectativa é muito grande para que a sala atenda melhor as necessidades da ginástica e das outras modalidades. Antes, havia goteiras e, em dias de chuva, o tatame acabava molhando, o que prejudicava as atividades. Agora, com a melhoria da estrutura, as crianças poderão praticar com mais segurança e conforto”, afirmou Viviane.