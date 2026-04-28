De acordo com dados atualizados da Secretaria de Promoção da Saúde, 12,41% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos já foram vacinadas (3.483 de um total de 28.068). Entre as gestantes, a cobertura é de 22,90% (842 de 3.677). Já entre os idosos, o índice é de 33,43%, com 28.377 pessoas imunizadas de um total de 84.829. Somados, os três grupos representam cerca de 32,7 mil pessoas vacinadas, o que corresponde a aproximadamente 28% de cobertura.
Apesar do avanço gradual, a cobertura entre os públicos prioritários ainda está abaixo das médias estadual (55,11%) e nacional (54,15%) , reforçando a importância da imunização neste momento, além de distante da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.
“A campanha segue até o dia 30 de maio, e a orientação é que a população procure a vacinação o quanto antes, especialmente no caso das crianças, que apresentam uma das menores coberturas até o momento e são mais vulneráveis às complicações da doença”, alerta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo.
Com a chegada do outono, há aumento na circulação de vírus respiratórios. As temperaturas mais amenas e o tempo mais seco favorecem a transmissão, além da existência de diferentes variantes do vírus, o que reforça a importância da imunização anual.
A vacina contra a gripe está disponível em todas as 35 unidades de saúde do município, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. A imunização é destinada aos públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, professores, entre outros grupos.
Outros pontos
Quem for curtir o Dia do Trabalhador no Parque do Corrupira, em Jundiaí, também poderá aproveitar para atualizar a carteira de vacinação. Durante o evento, no dia 1º de maio, das 9h às 16h, haverá um espaço destinado à imunização da população.
O dia será da multivacinação, com imunizantes como o da gripe (influenza), destinado aos públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, além de trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores dos Correios, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e profissionais das forças de segurança.
Também estarão disponíveis outras vacinas do calendário nacional. Poderão ser aplicadas doses de HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), difteria e tétano (adolescentes a partir de 12 anos e adultos), hepatite B (adolescentes a partir de 12 anos e adultos), sarampo, caxumba e rubéola (a partir de 9 meses) e febre amarela (a partir de 9 meses), conforme critérios do Ministério da Saúde e a situação vacinal de cada pessoa.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento com CPF e, se possível, a carteira de vacinação. No caso de crianças, é obrigatória a apresentação da caderneta. Pessoas com comorbidades ou pertencentes a grupos específicos devem levar comprovantes da condição.