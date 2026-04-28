De acordo com dados atualizados da Secretaria de Promoção da Saúde, 12,41% das crianças de 6 meses a menores de 6 anos já foram vacinadas (3.483 de um total de 28.068). Entre as gestantes, a cobertura é de 22,90% (842 de 3.677). Já entre os idosos, o índice é de 33,43%, com 28.377 pessoas imunizadas de um total de 84.829. Somados, os três grupos representam cerca de 32,7 mil pessoas vacinadas, o que corresponde a aproximadamente 28% de cobertura.

Apesar do avanço gradual, a cobertura entre os públicos prioritários ainda está abaixo das médias estadual (55,11%) e nacional (54,15%) , reforçando a importância da imunização neste momento, além de distante da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

“A campanha segue até o dia 30 de maio, e a orientação é que a população procure a vacinação o quanto antes, especialmente no caso das crianças, que apresentam uma das menores coberturas até o momento e são mais vulneráveis às complicações da doença”, alerta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí, Carolina de Azevedo.