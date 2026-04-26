A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí participou no último sábado (25) da 2ª etapa do Circuito Mirim da Federação Aquática Paulista, disputada em Limeira. A competição reuniu 239 atletas, de 21 entidades, com nadadores entre 6 e 10 anos de idade. O Time Jundiaí esteve representado por seis atletas e pelo técnico André Schunck.

Entre os principais resultados, Miguel Beccari, na categoria Mirim 1, conquistou o primeiro lugar nos 200 metros livre, a segunda colocação nos 100 metros medley e o terceiro lugar nos 50 metros peito, sendo um dos grandes destaques da delegação jundiaiense.

Outro bom desempenho veio com Nicolas Nakachima, da categoria Mirim 2, vencedor dos 200 metros medley e terceiro colocado nos 200 metros livre. Na categoria Pré-Mirim, Eduardo Raffo ficou com o bronze na prova combinada de 50 metros, enquanto Lucas Morelli também terminou em terceiro lugar nos 25 metros livre.