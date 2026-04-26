26 de abril de 2026
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VAGAS

Feirão oferece 352 vagas em Vinhedo nesta segunda

Por Redação | Agência de Notícias de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
PAT reúne 50 empresas e seleção ocorre das 8h às 16h
PAT reúne 50 empresas e seleção ocorre das 8h às 16h

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) realiza nesta segunda-feira (27) um feirão de empregos em Vinhedo com 352 vagas abertas em diferentes áreas. A ação acontece das 8h às 16h no Centro de Convivência, na Rua Oswaldo Cruz, 299, e reúne 50 empresas da região.  

As oportunidades contemplam setores como indústria, logística, comércio, alimentação, segurança, farmácia e serviços. Entre as funções com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção (47), auxiliar de escritório (36), operador de empilhadeira (27), operador de caixa (27) e instalador (20).  

Também há postos para porteiro, jardineiro, atendente de farmácia, repositor, agente de segurança, controlador de entrada e saída, além de vagas em manutenção e alimentação. Segundo a organização, os salários variam de um a mais de dois salários mínimos, conforme a função e a empresa contratante.  

Para participar, os candidatos devem comparecer ao local com documento com foto, currículo e carteira de trabalho, física ou digital. Durante o evento, também haverá orientações do Sebrae e dicas sobre entrevistas e elaboração de currículo.  

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