O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) realiza nesta segunda-feira (27) um feirão de empregos em Vinhedo com 352 vagas abertas em diferentes áreas. A ação acontece das 8h às 16h no Centro de Convivência, na Rua Oswaldo Cruz, 299, e reúne 50 empresas da região.

As oportunidades contemplam setores como indústria, logística, comércio, alimentação, segurança, farmácia e serviços. Entre as funções com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção (47), auxiliar de escritório (36), operador de empilhadeira (27), operador de caixa (27) e instalador (20).

Também há postos para porteiro, jardineiro, atendente de farmácia, repositor, agente de segurança, controlador de entrada e saída, além de vagas em manutenção e alimentação. Segundo a organização, os salários variam de um a mais de dois salários mínimos, conforme a função e a empresa contratante.