26 de abril de 2026
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TRÂNSITO

Capotamento no Rodoanel deixa dois feridos em São Paulo

Por Giulianna Mazzali | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
Não foram divulgadas informações sobre o encaminhamento das vítimas
Não foram divulgadas informações sobre o encaminhamento das vítimas

Duas pessoas ficaram feridas após um capotamento na manhã deste domingo (26) no Rodoanel Mário Covas (SP-021), no km 1 do trecho Oeste, sentido capital, em São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen T-Cross trafegava pela faixa 4 de rolamento quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, capotou na chamada alça morta da rodovia. O veículo permaneceu no local até a chegada das equipes de apoio.

De acordo com o balanço inicial, uma pessoa sofreu ferimentos graves e outra teve ferimentos moderados. Não foram divulgadas informações sobre o encaminhamento das vítimas.

A faixa 4 ficou interditada das 9h14 às 10h57. O acostamento foi bloqueado entre 10h30 e 10h57, enquanto a faixa 3 permaneceu interditada entre 10h32 e 10h57.

Às 10h58, o automóvel foi removido para o gramado lateral, onde aguardava a perícia. Todas as faixas já haviam sido liberadas no momento da última atualização. Não há informações sobre as condições do trânsito no trecho.

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