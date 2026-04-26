Duas pessoas ficaram feridas após um capotamento na manhã deste domingo (26) no Rodoanel Mário Covas (SP-021), no km 1 do trecho Oeste, sentido capital, em São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, um Volkswagen T-Cross trafegava pela faixa 4 de rolamento quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, capotou na chamada alça morta da rodovia. O veículo permaneceu no local até a chegada das equipes de apoio.

De acordo com o balanço inicial, uma pessoa sofreu ferimentos graves e outra teve ferimentos moderados. Não foram divulgadas informações sobre o encaminhamento das vítimas.