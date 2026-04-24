Um homem de 27 anos, conhecido pelo ato de riscar veículos, foi preso pela Guarda Municipal de Jundiaí na manhã desta sexta-feira (24), no Centro da cidade. A prisão ocorreu após denúncias de que o suspeito estaria intimidando pedestres e riscando carros de pessoas que se recusavam a lhe entregar dinheiro.

De acordo com a GM, os guardas localizaram o suspeito com base nas características relatadas durante patrulhamento de rotina. Ainda segundo a GM, no momento da abordagem o suspeito apresentou comportamento agressivo e desacatou os agentes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e desacato foi ratificada pela autoridade policial. De acordo com a GM, além das autuações, o indivíduo responderá judicialmente por dano causado a veículo de um munícipe.