26 de abril de 2026
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Romu prende suspeito e apreende mais de 200 porções de drogas

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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Segundo a Guarda Municipal, o homem confessou que realizava o tráfico no local
Segundo a Guarda Municipal, o homem confessou que realizava o tráfico no local

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado (25), no bairro Vila Real, em Itatiba, após ação da Guarda Municipal. Mais de 200 porções de entorpecentes foram apreendidas.

De acordo com a corporação, a equipe da Romu plantão Alfa, formada pelos guardas Marco Aurélio, Da Costa, Carneiro e Correia, realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou um indivíduo em atitude suspeita em um ponto já conhecido pelo comércio ilegal de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir em direção a uma área de mata, mas acabou caindo durante a fuga e foi abordado pelos agentes.

Durante a busca pessoal, os guardas localizaram um aparelho celular, entorpecentes acondicionados em pochetes e uma quantia em dinheiro.

Segundo a Guarda Municipal, o homem confessou que realizava o tráfico no local.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. As drogas apreendidas totalizaram mais de 200 porções de diferentes tipos.

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