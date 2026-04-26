Teve início neste sábado (25) a temporada 2026 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp). As primeiras seletivas da competição seguem até a próxima quarta-feira (29), com disputas nas categorias sub-14, sub-16 e sub-17. O torneio é organizado pela Secretaria Estadual de Esportes em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp).

A abertura ocorreu em Itapetininga, que recebeu as classificatórias de badminton. Neste domingo (26), Jundiaí sedia as disputas de karatê. Já o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro concentra, até quarta-feira, as seletivas paralímpicas nas modalidades atletismo, bocha e fut7.

Na segunda-feira (27) e terça-feira (28), a programação prossegue em Bauru com as provas de natação. Segundo a organização, as competições de badminton, karatê e natação terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Fedeesp no YouTube.