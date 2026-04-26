26 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SELETIVAS 2026

Jundiaí recebe seletiva de karatê dos Jogos Escolares de SP

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Agência de Notícias de São Paulo
Facebook Whatsapp Twitter
Fedeesp
As primeiras seletivas da competição seguem até a próxima quarta-feira (29), com disputas nas categorias sub-14, sub-16 e sub-17
As primeiras seletivas da competição seguem até a próxima quarta-feira (29), com disputas nas categorias sub-14, sub-16 e sub-17

Teve início neste sábado (25) a temporada 2026 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp). As primeiras seletivas da competição seguem até a próxima quarta-feira (29), com disputas nas categorias sub-14, sub-16 e sub-17. O torneio é organizado pela Secretaria Estadual de Esportes em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp).

A abertura ocorreu em Itapetininga, que recebeu as classificatórias de badminton. Neste domingo (26), Jundiaí sedia as disputas de karatê. Já o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro concentra, até quarta-feira, as seletivas paralímpicas nas modalidades atletismo, bocha e fut7.

Na segunda-feira (27) e terça-feira (28), a programação prossegue em Bauru com as provas de natação. Segundo a organização, as competições de badminton, karatê e natação terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Fedeesp no YouTube.

Os atletas com melhor desempenho nas seletivas convencionais e paralímpicas garantem classificação para as finais estaduais. As decisões estão marcadas para agosto, com disputas na Praia Grande e também no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

Além das vagas nas finais, os melhores resultados servirão de base para a formação do Time SP. A delegação representará o estado nos principais eventos escolares do país: Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários