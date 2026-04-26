A Unidade Básica de Saúde (UBS) Tamoio, em Jundiaí, está em processo de ampliação e deve se tornar a maior da rede municipal em área construída até o fim deste ano. A obra prevê a integração do prédio atual com o espaço vizinho, com entrada pela Avenida dos Imigrantes, elevando a estrutura de 507,53 m² para 1.128 m². Segundo a Prefeitura, a capacidade de atendimento será duplicada.
Atualmente, a unidade atende mais de 28 mil usuários cadastrados e recebe cerca de 600 pessoas por dia. Mesmo durante a execução das obras, os serviços seguem mantidos normalmente. Até o momento, 45% da intervenção já foi concluída, de acordo com a administração municipal.
Com a expansão, a UBS contará com 16 consultórios, sendo três odontológicos e um de reabilitação. Também estão previstos sala de vacina e farmácia ampliadas, espaços para medicação, curativos, atividades coletivas, emergência e observação, além de uma área específica para orientação à amamentação.
A recepção também será remodelada para ampliar conforto e acessibilidade. O prefeito Gustavo Martinelli afirmou que a obra fortalece a atenção básica no município. “A ampliação da UBS Tamoio é um passo importante para aumentar a capacidade de atendimento e garantir mais qualidade aos usuários”, disse.
Usuários relatam aprovação do serviço já prestado na unidade. Moradora da região, Davina Batista, de 62 anos, frequenta o local há mais de três décadas e realiza tratamento para hérnia de hiato. “Estou sendo bem atendida, eu gosto daqui”, afirmou. Já Larissa de Carvalho Sousa, 35, elogiou a pediatria após a primeira consulta dos filhos na unidade.