A Unidade Básica de Saúde (UBS) Tamoio, em Jundiaí, está em processo de ampliação e deve se tornar a maior da rede municipal em área construída até o fim deste ano. A obra prevê a integração do prédio atual com o espaço vizinho, com entrada pela Avenida dos Imigrantes, elevando a estrutura de 507,53 m² para 1.128 m². Segundo a Prefeitura, a capacidade de atendimento será duplicada.

Atualmente, a unidade atende mais de 28 mil usuários cadastrados e recebe cerca de 600 pessoas por dia. Mesmo durante a execução das obras, os serviços seguem mantidos normalmente. Até o momento, 45% da intervenção já foi concluída, de acordo com a administração municipal.

Com a expansão, a UBS contará com 16 consultórios, sendo três odontológicos e um de reabilitação. Também estão previstos sala de vacina e farmácia ampliadas, espaços para medicação, curativos, atividades coletivas, emergência e observação, além de uma área específica para orientação à amamentação.