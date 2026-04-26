A lesão sofrida por Estêvão, do Chelsea, reacendeu um tema cada vez mais presente no futebol moderno: o alto número de contusões musculares em atletas de alto rendimento. A gravidade do caso, que pode tirar o jogador da próxima Copa do Mundo, levantou dúvidas entre torcedores sobre o tempo de recuperação e os impactos físicos e psicológicos de um problema desse porte.

Para explicar o quadro, o fisioterapeuta do Paulista F.C., José Alisson Feitosa da Silva, de 24 anos, detalhou o que representa uma lesão muscular grau 4, considerada uma das mais graves dentro da medicina esportiva.

Segundo ele, esse tipo de contusão é caracterizado por uma ruptura total ou quase total das fibras musculares, geralmente acompanhada de retração do tecido. “É uma lesão grave porque, na maioria dos casos, existe comprometimento importante do segmento e, muitas vezes, necessidade de cirurgia, podendo inclusive deixar sequelas”, explica.