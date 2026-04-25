O estado de São Paulo alcançou 46,077 milhões de habitantes em 2025, um crescimento de quase 3 milhões de pessoas em relação a 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. No período, o avanço populacional foi de 7%, abaixo da média nacional, que registrou alta de 8%.

O principal destaque do levantamento é o envelhecimento da população paulista. Os moradores com 60 anos ou mais somam 8,074 milhões de pessoas, o equivalente a 17,6% do total, tornando-se o maior grupo etário do estado. Em comparação com 2012, essa faixa cresceu 46%, quando representava 12,8% da população.

Depois dos idosos, os grupos mais numerosos são os de 40 a 49 anos, com 7,276 milhões de habitantes (15,8%), e de 30 a 39 anos, com 7,237 milhões (15,7%). Em 2012, a faixa de 40 a 49 anos liderava em número de moradores, com 5,922 milhões de pessoas.