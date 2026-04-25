25 de abril de 2026
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ENVELHECENDO

São Paulo ganha 3 milhões de habitantes em 13 anos, aponta IBGE

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Agência de Notícias de São Paulo
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Divulgação
Os moradores com 60 anos ou mais somam 8,074 milhões de pessoas
Os moradores com 60 anos ou mais somam 8,074 milhões de pessoas

O estado de São Paulo alcançou 46,077 milhões de habitantes em 2025, um crescimento de quase 3 milhões de pessoas em relação a 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. No período, o avanço populacional foi de 7%, abaixo da média nacional, que registrou alta de 8%.

O principal destaque do levantamento é o envelhecimento da população paulista. Os moradores com 60 anos ou mais somam 8,074 milhões de pessoas, o equivalente a 17,6% do total, tornando-se o maior grupo etário do estado. Em comparação com 2012, essa faixa cresceu 46%, quando representava 12,8% da população.

Depois dos idosos, os grupos mais numerosos são os de 40 a 49 anos, com 7,276 milhões de habitantes (15,8%), e de 30 a 39 anos, com 7,237 milhões (15,7%). Em 2012, a faixa de 40 a 49 anos liderava em número de moradores, com 5,922 milhões de pessoas.

Na direção oposta, a população jovem apresentou retração. O número de moradores com menos de 25 anos caiu 9,6% no período analisado. Já a faixa entre 25 e 29 anos teve redução de 11,6%, segundo o instituto. Os dados indicam mudanças no perfil demográfico e na estrutura etária do estado.

O levantamento também mostra alteração na composição racial da população paulista. A proporção de pessoas que se declaram brancas caiu de 64,2% para 56,2% entre 2012 e 2025. No mesmo intervalo, o percentual de pretos subiu de 5,6% para 8,6%, e o de pardos passou de 28,8% para 33,3%. Mulheres seguem maioria no estado, com 51% da população, enquanto os homens representam 49%.

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