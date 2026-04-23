Polícias civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí prenderam na tarde desta quinta-feira (23) uma mulher suspeita de tráfico de drogas e aprenderam 7,6 kg de drogas na residência dela, localizada no Jardim Tamoio.

De acordo com a Dise, os policiais monitoraram a mulher e ao abordá-la encontraram com ela maconha, crack e cocaína. Ainda foram apreendidas na residência dela três balanças de precisão, um rádio comunicador (HT) e embalagens usadas na comercialização de drogas.

A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada ao Centro de Triagem (CT). Segundo a Dise, a autoridade policial converteu a prisão em flagrante da mulher para prisão preventiva.