23 de abril de 2026
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A CASA CAIU

Dise prende mulher com mais de 7 quilos de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Foram apreendidos 7,6 kg de droga
Foram apreendidos 7,6 kg de droga

Polícias civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí prenderam na tarde desta quinta-feira (23) uma mulher suspeita de tráfico de drogas e aprenderam 7,6 kg de drogas na residência dela, localizada no Jardim Tamoio.

De acordo com a Dise, os policiais monitoraram a mulher e ao abordá-la encontraram com ela maconha, crack e cocaína. Ainda foram apreendidas na residência dela três balanças de precisão, um rádio comunicador (HT) e embalagens usadas na comercialização de drogas.

A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada ao Centro de Triagem (CT). Segundo a Dise, a autoridade policial converteu a prisão em flagrante da mulher para prisão preventiva.

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