Um homem foi preso por importunação sexual contra uma mulher e uma criança no bairro Medeiros, em Jundiaí, nesta quinta-feira (23). A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma mulher acionar a polícia, via 190, relatando que um homem em situação de rua havia exibido o órgão genital para ela enquanto caminhava pela via pública.

Com as características informadas, equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito na avenida Reynaldo Porcari. Durante a abordagem, um homem se aproximou dos policiais e afirmou que o mesmo suspeito também havia importunado sexualmente seu neto.