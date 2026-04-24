24 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Morador de rua é preso por crime sexual contra duas pessoas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs precisaram usar força física para prender o suspeito
Os PMs precisaram usar força física para prender o suspeito

Um homem foi preso por importunação sexual contra uma mulher e uma criança no bairro Medeiros, em Jundiaí, nesta quinta-feira (23). A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão.

De acordo com a PM, a ocorrência teve início após uma mulher acionar a polícia, via 190, relatando que um homem em situação de rua havia exibido o órgão genital para ela enquanto caminhava pela via pública.

Com as características informadas, equipes intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito na avenida Reynaldo Porcari. Durante a abordagem, um homem se aproximou dos policiais e afirmou que o mesmo suspeito também havia importunado sexualmente seu neto.

Ao receber voz de prisão, o suspeito reagiu e precisou ser contido com o uso de força pelos policiais.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial junto com as vítimas, que prestaram depoimento. O homem permaneceu preso em flagrante por importunação sexual.

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