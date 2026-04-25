25 de abril de 2026
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Itupeva

Policia Militar prende mais um indivíduo procurado da justiça


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mandado inclui dano, lesão corporal e perseguição
Mandado inclui dano, lesão corporal e perseguição

Um homem procurado pela Justiça foi preso na tarde desta sexta-feira (24) em Itupeva. A captura foi realizada por uma equipe de Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante ação no bairro Monte Serrat.

Segundo a Polícia Militar, informações apontavam que o suspeito estaria em uma loja de roupas da região. Os policiais foram ao local e realizaram a abordagem no momento em que ele se preparava para comprar uma camisa.

Durante a consulta aos sistemas oficiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de dano, lesão corporal e perseguição, previsto na legislação como stalking.

Após a confirmação, o homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas legais.

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