Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (24), por volta das 21h10, em Cabreúva. A ação da Polícia Militar ocorreu na Rua Hungria, em um ponto já conhecido pelas equipes por denúncias de comércio de entorpecentes.

Segundo a corporação, durante patrulhamento realizado após informação repassada por um transeunte, os policiais avistaram um suspeito em frente a uma residência com uma sacola plástica nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé em direção a um parque nas proximidades, mas foi alcançado e abordado.

Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e cocaína. Diante do comportamento considerado suspeito e das contradições apresentadas pelo homem, os policiais realizaram averiguação no imóvel de onde ele havia saído e localizaram uma mochila com grande quantidade de drogas embaladas para venda.

