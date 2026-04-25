Um homem foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (24) por furtar um triciclo no Jardim Pacaembu, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30, após denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo a PM, a informação apontava que um indivíduo empurrava um triciclo vermelho pela via pública em atitude suspeita. Durante patrulhamento, equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I localizaram o homem com o veículo nas proximidades do cruzamento das ruas José Maria Whitaker e Manuel Pinto Ribeiro.

Na abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura do suspeito. Questionado, ele confessou ter retirado o triciclo da garagem de uma residência no Jardim Pacaembu e afirmou que pretendia levá-lo ao Jardim São Camilo para vendê-lo. No veículo, também foi localizada uma ferramenta do tipo serra.