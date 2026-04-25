Um homem que era procurado pela Justiça foi recapturado na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Parque Centenário, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele estava evadido do sistema prisional após não retornar ao presídio depois de saída autorizada.

De acordo com a corporação, equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I realizavam patrulhamento reforçado na região após denúncias sobre a presença do suspeito, condenado por roubo. Durante as buscas, policiais do rádio patrulhamento com motocicletas identificaram um homem com as características informadas.

Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir e correu sobre telhados de residências. Durante a tentativa de escape, ele caiu no interior de um imóvel e foi alcançado pelos policiais. Em consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a condição de evadido do sistema prisional.