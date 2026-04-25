25 de abril de 2026
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Foragido é recapturado no Parque Centenário

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem não retornou ao presídio após saída autorizada
Homem não retornou ao presídio após saída autorizada

Um homem que era procurado pela Justiça foi recapturado na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Parque Centenário, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele estava evadido do sistema prisional após não retornar ao presídio depois de saída autorizada.

De acordo com a corporação, equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I realizavam patrulhamento reforçado na região após denúncias sobre a presença do suspeito, condenado por roubo. Durante as buscas, policiais do rádio patrulhamento com motocicletas identificaram um homem com as características informadas.

Ao notar a aproximação das viaturas, o suspeito tentou fugir e correu sobre telhados de residências. Durante a tentativa de escape, ele caiu no interior de um imóvel e foi alcançado pelos policiais. Em consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a condição de evadido do sistema prisional.

Com ferimentos decorrentes da queda, o homem foi encaminhado ao Hospital São Vicente, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado ao Plantão Policial de Jundiaí, permanecendo à disposição da Justiça.

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